البورصة تخاطب مجلس الدولة لبحث مصير الانتخابات

محمد عمران 3

❏ عمران: ننتظر الفتوى القانونية الأحد على أقصى تقدير



شريف عمر



خاطبت إدارة البورصة المصرية مسئولى مجلس الدولة، وتحديداً لجنة الفتوى للاستثمار، لإبداء رأيها القانونى فيما يتعلق بألية إجراء انتخابات مجلس الإدارة فى ضوء القرار الجمهورى الخاص بالموافقة على تعديلات تشكيل المجلس وانتخاب الأعضاء.



وشهدت الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء الماضى صدور قرار جمهورى بتعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة، يتضمن انتخاب 3 أعضاء عن الشركات العاملة والسمسرة، وتخصيص مقعدين للشركات المقيدة بالسوق الرئيسى، والثالث لشركات بورصة النيل.



ورجح محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، صدور فتوى مجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبحد أقصى الأحد، خاصة وأن من يتولى رئاسة لجنة الفتوى هو نفسه رئيس لجنة التظلمات بانتخابات البورصة.



وتمر انتخابات البورصة بحالة من الغموض حول مصير فتح باب الترشح على مقعد بورصة النيل، وتوقيت انتخابه، إلى جانب تعديل المجمع الانتخابى سواء للشركات التى يحق لها التصويت على مقعد الشركات المقيدة أو المجمع الأخر للشركات التى يحق لها التصويت على مقعد النيل.



وستجرى انتخابات مجلس إدارة البورصة يوم 22 يونيو القادم، وأعلنت اللجنة المشرفة عن القائمة النهائية للمرشحين، وهم: أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، وياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، كممثلين عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وسليمان نظمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة، وشوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتس سى لتداول الأوراق المالية وإيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة فى الأوراق المالية، وسامح العزب، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، ومحمد مدنى، العضو المنتدب لأسطول المالية، عن شركات السمسرة.



وضمت قائمة المتنافسين لاقتناص مقعد الشركات المقيدة كلا من هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة الحالى والعضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج للإسكان والتعمير، ووليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الحديثة للمواد العازلة مودرن، بعد استبعاد خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، بقرار من لجنة التظلمات بانتخابات البورصة، مع توجه الأخير للتقدم بتظلم أمام اللجنة بجانب إقامة دعوى قضاذية أمام الأمور المستعجلة لإيقاف انتخابات البورصة اعتراضًا على استبعاده رغم صحة موقفه القانونى.



يضم المجمع الانتخابى للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والسمسرة 528 شركة، ومن المحتمل أن يصل عدد شركات المجمع الانتخابى لشركات السوق الرئيسى 215 شركة، بجانب 32 شركة لبورصة النيل.