مدبولى: طرح أراض للاستثمار العقاري وللمواطنين.. قريباً



بدور إبراهيم:



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستعد لطرح 50 قطعة أرض للاستثمار العقاري "تنمية عمرانية متكاملة" بالمدن الجديدة قريباً.



وأوضح أن المساحات تتراوح بين 4 و400 فدان، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً طرح نحو28 ألف قطعة أرض للمواطنين بالقرعة العلنية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، مقسمة بين أراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي المتميزة، والأراضي الأكثر تميزاً.



وقال الوزير في سحور عمل مع أعضاء غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، إن هناك أهمية كبرى للشراكة بين الدولة والمستثمرين العقاريين، ونحن كوزارة اتخذنا كل الآليات لتفعيل تلك الشراكات، إنطلاقاً من إيماننا بالدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع، حيث يسهم فى مساندة ودفع الاقتصاد المصري، كما نحرص على تمكين هذا القطاع المهم من العمل بقوة كبيرة.



وأشار إلى أن الوزارة فعَّلت فكر الشراكة مع القطاع الخاص بعدد من المشروعات، وقد تم تحويل مذكرات التفاهم التي وقعناها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى عقود، وبدأت الشركات التي تعاقدنا معها في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالفعل.



وأوضح أن هناك تركيزاً على حل مشكلات الاستثمار، وتم بالفعل أغلب مشكلات قطاع الاستثمار العقاري، بالتعاون مع الأجهزة والجهات المختصة.



وبالنسبة للتراخيص أوضح الوزير أنه بدأ تفعيل قرار تولي المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد تلك التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشاري، كما تم الإسراع في إصدار القرارات الوزارية للعمل على سرعة تنفيذ المشروعات.



وأشار إلى أنه من المبادرات المهمة أيضاً البدء في الشراكة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط مع المستثمرين العقاريين، معلناً أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق بصورة نهائية على البدء فى تنفيذ تلك الوحدات بمدينة 6 أكتوبر، بحيث يتولى المستثمرون العقاريون بناء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل على جزء من الأراضي الممنوحة لهم، وتسديد ثمن تلك الأراضي عينياً فى صورة وحدات كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي، يقومون بتنفيذها، وتسليمها للوزارة، لتوزيعها على المستحقين.



وأوضح أنه سيتم قريباً أيضاً الإعلان عن طرح مجموعة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة والدولة يحرصان على دفع عجلة الاستثمار العقاري الذي يعتبر إحدي قاطرات الاقتصاد المصري.



أكد الوزير أنه يتم التنسيق مع مجلس النواب، وغرفة التطوير العقاري، لمنع الإعلانات المضللة فى قطاع الاستثمار العقاري، حفاظاً على هذا القطاع المهم.

