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طاقة
الكهرباء توقع عقد استشاري الضخ والتخزين بـ250 مليون جنيه
الخميس 15 يونيو 2017 11:18 ص
جابر دسوقى
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جابر دسوقى
عمر سالم
شهد اليوم المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمد أسامة، رئيس هيئة المحطات المائية، توقيع عقد الأعمال الاستشارية لمشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة.
يأتى ذلك بعد فوز المكتب الاستشارى الفرنسى "أرتيليا" بالعقد الذى بلغت قيمته حوالى 250 مليون جنيه، حيث يتم سداد مستحقات الاستشارى بالجنيه حسب سعر الصرف المعلن.
وأوضح جابر أن مشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة يعد أحد المشروعات الهامة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذى سيقوم القطاع بتنفيذه بالتعاون مع شركة ساينوهايدرو الصينية.
وأشاد بالدور الكبير الذى قامت به القوات اللمسلحة بهيئاتها المتخصصة منذ بدء المفاوضات حتى تم التوقيع.
كما أوضح المهندس محمد أسامة، الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات المائية، أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وذلك لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين ويأتى فى المرتبة الخامسة عالميا، وتعد محطات الضخ والتخزين من أكفأ وسائل تخزين الطاقة.
وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسيستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية، وسيتم استخدام المياه المعالجة ثلاثياً والناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بمحافظة السويس فى تشغيل التوربينات.
جدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية مع الشركة الصينية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل ) الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس 2015، لتنفيذ المشروع حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 2.7 مليار دولار.
الشركة القابضة للكهرباء
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