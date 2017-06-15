سحر نصر: إطلاق خط ساخن للتواصل مع المستثمرين



المال - خاص



أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس إطلاق مركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين وممثلى الشركات من خلال الخط الساخن رقم 16035، من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء يوميا.



وأوضحت الوزيرة، خلال تفقدها أعمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، أنه من خلال مركز اتصالات الاستثمار يستطيع المستثمر الاستفسار عن كل إجراءات التأسيس الإلكترونى للشركات، والإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية، والمناطق الحرة والاستثمارية، ولجنة فض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تقديم أى مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أى شكاوى يتعرض لها المستثمر وممثلى الشركات.



وأشارت الوزيرة، إلى أن خدمة الخط الساخن، تأتى ضمن الخطوات التى تتخذها الوزارة لتفعيل قانون الاستثمار الجديد، وتقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركات إلكترونية، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن تطريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.



زذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لتعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.



والتقت الوزيرة، خلال تفقدها مركز خدمة المستثمرين، مع عدد من ممثلى الشركات، واستمعت إلى ارائهم فى تطوير المركز، وابرز المعوقات التى تواجههم، وتفقدت صالة تأسيس الشركات الالكترونية، والتقت مع عدد من ممثلى الجهات الحكومية العاملة فى المركز.

