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الأرصاد: طقس الخميس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34
الخميس 15 يونيو 2017 10:36 ص
حالة الطقس
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حالة الطقس
المال - خاص
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما بينما تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر سيكونان في حالة اضطراب مابين الخفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 23 34
الإسكندرية 22 29
مطروح 20 28
بورسعيد 22 28
دمياط 21 28
بلطيم 21 28
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 35
العريش 20 30
نخل 18 32
طابا 19 34
الطور 22 30
مرسى علم 25 34
الغردقة 26 36
شرم الشيخ 27 37
رفح 17 29
كاترين 18 32
سيوة 22 34
المنيا 26 35
الفيوم 26 35
رأس سدر 24 34
أبوسمبل 27 41
وسط الدلتا 22 34
أسيوط 26 36
سوهاج 25 37
الأقصر 27 41
أسوان 28 43
شلاتين 28 36
حلايب 28 34
الوادي الجديد 23 39
قنا 26 40
نويبع 26 34
السلوم 18 27
حالة الطقس
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