أميركا.. تحذير غامض يأمر قاعدة عسكرية بالتأهب

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب 001



سكاي نيوز عربية



وجه مسؤولون أميركيون تحذيرا غير معروفة أسبابه في قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا، وطالب التحذير من هم بالقاعدة بالاحتماء في مواقع داخل المكان وعدم الخروج خلال "حدث أمني واقعي".



وحسب رويترز، ورد الخبر على مواقع رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء.



ولم ترد أية معلومات عن أسباب التحذير، أو عما إذا كان تهديدا من أي نوع.





