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سيـــاســة
أميركا.. تحذير غامض يأمر قاعدة عسكرية بالتأهب
الخميس 15 يونيو 2017 02:09 ص
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب 001
أخر الأخبار
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب 001
سكاي نيوز عربية
وجه مسؤولون أميركيون تحذيرا غير معروفة أسبابه في قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا، وطالب التحذير من هم بالقاعدة بالاحتماء في مواقع داخل المكان وعدم الخروج خلال "حدث أمني واقعي".
وحسب رويترز، ورد الخبر على مواقع رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء.
ولم ترد أية معلومات عن أسباب التحذير، أو عما إذا كان تهديدا من أي نوع.
دونالد ترامب
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