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سيـــاســة
خمسة أحزاب تحمّل الرئيس مسئولية التنازل عن الجزيرتين
الخميس 15 يونيو 2017 02:02 ص
السيسي وسلمان
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السيسي وسلمان
ستتعامل معها على أنها جزر محتلة من قبل السعودية بقرار من الحكومة المصرية
إيمان عوف
حملت 5 أحزاب هي المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية تحت التأسيس، والدستور، وتيار الكرامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية الكاملة في التصديق على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقالت الأحزاب إنها لن تعترف بشرعية البرلمان في قرار التصديق على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، ومن ثم فإنه في حال التصديق عليها ستتعامل معها الأحزاب على اعتبار أنها جزر محتلة من قبل السعودية بقرار من الحكومة المصرية، لافتة إلى أنها ستعمل على تحرير الجزر سواء كانت في المعارضة أو بالسلطة.
جاء ذلك في بيان أصدرته أحزاب القوى الديمقراطية إثر موافقة أغلبية البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقالت إن اقرار البرلمان لا يلزمنا بالحاضر أو المستقبل، مشيرة إلى عدم اعترافها بشرعية الاتفاقية سواء من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية التي ليس من المخول لها نظر الاتفاقية.
ووجهت الأحزاب التحية للنواب الذين رفضوا الاتفاقية وتعرضوا لأسوأ أنواع الانتهاكات التي وصلت إلى حد إحالة بعضهم للجنة القيم، ومنع أغلبهم من الحديث والمشاركة في جلسات اللجنة التشريعية والدستورية، إذ اكتفي البرلمان وفقا لبيان الأحزاب بمناقشات شكلية دون الاستعانة بالخبراء والفقهاء في ذلك الشأن.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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