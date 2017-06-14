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طاقة
البترول يهوي 4% لأدنى مستوى منذ 5 أسابيع
الأربعاء 14 يونيو 2017 11:28 م
هبوط أسعار النفط عقب مكاسب استمرت 3 أسابيع
أخر الأخبار
هبوط أسعار النفط عقب مكاسب استمرت 3 أسابيع
خالد بدر الدين
هبطت، اليوم الأربعاء، أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق بحوالى 1.88 دولار، أو ما يعادل 3.86% لتنزل إلى 46.84 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بحوالى 1.83 دولار، أو ما يعادل 3.94% لتنزل إلى 44.63 دولار للبرميل.
ذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط هبطت أثناء التعاملات، اليوم الأربعاء، بعد صعودها لثلاث جلسات متتالية، لتنزل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 5 أسابيع بعد ظهور بيانات تظهر زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات البنزين الأمريكية وبيانات من إدارة معلومات الطاقة تتوقع زيادة في إنتاج الخام من الدول المنتجة غير الأعضاء بمنظمة أوبك.
ودفعت الزيادة في مخزونات البنزين الأمريكية العقود الآجلة للبنزين للهبوط بأكثر من 3% لتجذب معها عقود خام برنت والخام الأمريكي إلى الهبوط لأدنى مستوى منذ بداية مايو الماضى.
البترول
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