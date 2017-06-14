قال محمد خطاب، مدير المشروعات الاستراتيجية بشركة بي تك، إن إجمالي المبيعات عن طريق الإنترنت- الأون لاين- بلغت نسبتها 10%، والنسبة المتبقية تصل إلى 90% عن طريق الأفرع المنتشرة في جميع المحافظات.





وأضاف خطاب، في لقائه بمؤتمر صحفي، الآن، أن المبيعات عن طريق الأونلاين ترتفع عامًا بعد الآخر بنسبة 400%.





وأشار إلى أن المستهلكين اتجهوا إلى التقسيط بعد غلاء الأسعار، إلا أن الشراء الفوري لم يتأثر بعد.





وأوضح أن عمليات الشراء لم تتأثر بارتفاع الأسعار، وأن الإقبال ارتفع.



