EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
10 % مبيعات بي تك عبر الأون لاين
الأربعاء 14 يونيو 2017 11:23 م
بي تك للتجارة و التوزيع 66
أخر الأخبار
بي تك للتجارة و التوزيع 66
المرسي عزت
قال محمد خطاب، مدير المشروعات الاستراتيجية بشركة بي تك، إن إجمالي المبيعات عن طريق الإنترنت- الأون لاين- بلغت نسبتها 10%، والنسبة المتبقية تصل إلى 90% عن طريق الأفرع المنتشرة في جميع المحافظات.
وأضاف خطاب، في لقائه بمؤتمر صحفي، الآن، أن المبيعات عن طريق الأونلاين ترتفع عامًا بعد الآخر بنسبة 400%.
وأشار إلى أن المستهلكين اتجهوا إلى التقسيط بعد غلاء الأسعار، إلا أن الشراء الفوري لم يتأثر بعد.
وأوضح أن عمليات الشراء لم تتأثر بارتفاع الأسعار، وأن الإقبال ارتفع.
يُذكر أن "بي تك" هي الشركة الأولى في توزيع المنتجات المنزلية.
أخبار مصر
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا