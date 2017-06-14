احتجاز خالد على ومعصوم مرزوق بالمصري الديمقراطي

احتجزت قوات الأمن العشرات من المشاركين في اعتصام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي داخل العمارة المتواجد بها الحزب، بينهم السفير معصوم مرزوق، والمحامى الحقوقى خالد على، وقامت قوات الأمن بالاعتداء على الدكتور فريد زهران القائم بأعمال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.





تأتي تلك الفاعليات كردّ فعل للقوى السياسية على إقرار البرلمان بالأغلبية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.



