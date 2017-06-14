سهير رمزى لرامز : يا نهار أبوك إسود

استضاف الفنان رامز جلال الفنانة سهير رمزى، فى برنامجه رامز تحت الأرض.





وظهرت الفنانة الكبيرة مع الإعلامى نيشان فى واحة نيشان، ثم انطلقت لتصوير برومو الحلقة وسط صيحات وصراخ لا ينقطع.





وبعد انغراس السيارة فى الرمال المتحركة زادت الصيحات والصرخات، إلى أن جاء رامز فى زى السحلية.





وبعد كشف رامز عن وجهه قالت سهير لرامز "يا نهار أبوك إسود يا نهار إسود ومنيل إنت يا رامز تعمل معايا كدة؟!".



