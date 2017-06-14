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ثقافة وفنون
سهير رمزى لرامز : يا نهار أبوك إسود
الأربعاء 14 يونيو 2017 09:50 م
سهير رمزى مع رامز جلال
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سهير رمزى مع رامز جلال
أحمد الدسوقى
استضاف الفنان رامز جلال الفنانة سهير رمزى، فى برنامجه رامز تحت الأرض.
وظهرت الفنانة الكبيرة مع الإعلامى نيشان فى واحة نيشان، ثم انطلقت لتصوير برومو الحلقة وسط صيحات وصراخ لا ينقطع.
وبعد انغراس السيارة فى الرمال المتحركة زادت الصيحات والصرخات، إلى أن جاء رامز فى زى السحلية.
وبعد كشف رامز عن وجهه قالت سهير لرامز "يا نهار أبوك إسود يا نهار إسود ومنيل إنت يا رامز تعمل معايا كدة؟!".
وتابعت :"ليه تعمل معايا كدة أنا يتعمل فيّ أنا كدة؟!"، ثم خرجت من بركة المياه واعتدت عليه.
رامز جلال
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