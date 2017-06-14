اعتقال جمل الجمال ويحيى قزاز من مسيرة بطلعت حرب

ألقت قوات الأمن القبض على كل من الكاتب الصحفي جمل الجمال، مؤسس حملة "لن نفرط"، والدكتور يحيى قزاز من مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وسبعة آخرين لم يتم التعرف على أسمائهم، ويتوجه الآن مجموعة من المحامين لأقسام شرطة قصر النيل وعابدين ونقطة طلعت حرب؛ لمتابعة التحقيقات مع المقبوض عليهم.