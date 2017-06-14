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أسواق عربية
الدوحة والرياض تقودان صعود 4 بورصات.. وهبوط القاهرة
الأربعاء 14 يونيو 2017 09:11 م
البورصة 58
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بورصة مصر 9
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بنسب متواضعة بقيادة الدوحة والسعودية، مع تعافي الأسهم القطرية وصعود أسهم البنوك السعودية، وهبطت مؤشرات 4 بورصات أخرى، منها القاهرة ومسقط.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بحوالى 1% ليتجاوز 9190 نقطة ليصبح أكثر استقرارًا بعد هبوطه بشدة في الأيام الماضية بسبب عقوبات اقتصادية فرضتها دول خليجية أخرى على الدوحة، ليهبط المؤشر 7.4% منذ فرض العقوبات، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، غير أن الأسهم المدرجة عليه حققت مكاسب بشكل عام، اليوم، بقيادة سهم بنك قطر الوطني الذى ارتفع بحوالى 0.6%.
وكسب مؤشر تداول أسهم الشركات السعودية بحوالى 0.5% ليتقدم إلى 6854 نقطة مع ارتفاع أسهم 9 بنوك من 12 بنكًا مُدرَجة فى بورصة الرياض، وكذلك مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.3% ليزداد إلى 3451 نقطة، بينما صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 6779 نقطة.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة القاهرة بانخفاض مؤشرها 0.2% ليصل إلى 13502 نقطة، مع هبوط سعر سهم شركة القلعة القابضة للاستثمار المباشر 2.4%، وكذلك مؤشر بورصة مسقط الذى تراجع بنفس النسبة ليهبط إلى 5301 نقطة.
وخسر مؤشرا سوق مال أبو ظبي العام وبورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.04% لكل منهما لينزلا إلى 4536 نقطة و1327 نقطة على الترتيب.
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