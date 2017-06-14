هل تستعيد جنرال موتورز صدارة سوق السيارات؟

شيفروليه أوبترا7

أحمد شوقي



تمكنت العلامة التجارية شيفروليه -خلال إبريل الماضي- من تقليص الفارق بين مبيعاتها، ومبيعات نظيرتها نيسان إلى 180 سيارة فقط، بعد أن بلغت 7415 وحدة بحصة سوقية 20,5%، مقابل 7595 وحدة بحصة سوقية 21%، فهل تعود شيفروليه لصدارة السوق مرة أخرى؟



كانت شركة جنرال موتورز منتجة "شيفروليه"، قد فقدت صدارة سوق السيارات مع بداية العام الجاري، فبعد أن كانت شيفروليه تحتل المركز الأول على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسنوات عديدة، قفزت نيسان إلى الصدارة، ليتأخر ترتيب العلامة الأمريكية إلى المركز الثاني.



وأنهت شيفروليه عام 2016 متصدرة السوق بحصة سوقية 21,7%، بمبيعات 43 ألف سيارة، فيما كانت نيسان تقبع بالمركز الثالث بحصة سوقية 11,6% بمبيعات 23 ألف وحدة.



وبداية من يناير 2017، تراجعت شيفروليه للمركز الثاني بعد انكماش حصتها السوقية إلى 20% بمبيعات 1894 وحدة، فيما تصدرت نيسان السوق بعد وصول حصتها السوقية إلى 24% بمبيعات 2215 وحدة، بفارق 321 سيارة عن شيفروليه.



وخلال فبراير التالي؛ ازدادت الفجوة بين العلامتين التجاريتين؛ بعد وصول مبيعات نيسان إلى 3868 وحدة بحصة سوقية 24,3% فيما بلغت مبيعات شيفروليه 2752 وحدة بحصة سوقية 17,3%؛ ليقدر الفارق بينهما بـ 1116 سيارة.



وخلال مارس التالي، وصل الفارق بين مبيعات العلامتين التجاريتين إلى 1503 سيارة، بعد وصول مبيعات نيسان إلى 6170 وحدة بحصة سوقية 23,2% فيما بلغت مبيعات شيفروليه 4667 وحدة بحصة سوقية 17,6%.



من جانبه، أرجع الدكتور إيهاب المسلمي، رئيس مجلس إدارة شركة المسلمي للسيارات، وسكرتير شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات، تقلص الفارق بين مبيعات نيسان وشيفروليه إلى نقص نسبة التشغيل بخطوط التجميع الخاصة بشركة نيسان إيجيبت.



وأضاف أنه في المقابل التزمت شركة المنصور للسيارات بالتوريد للموزعين بصورة منتظمة دون خلل خلال الفترة الماضية، موضحًا أن طرازات العلامة الأمريكية متوفرة بالسوق بشكل كاف.



وأشار إلى أن الأداء الخاص بالشركتين هو الذي أسهم في تقارب نتائج المبيعات لديهما خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، واحتمالات تقدم شيفروليه في الترتيب إذا استمر الخلل في الإنتاج بمصانع نيسان.



في المقابل، رأى شريف طنطاوى، مدير مبيعات التجزئة بشركة أوتو ماجد، أن مزايا نيسان تضمن لها استمرار الصدارة خلال الفترة المقبلة، وأهمها العامل السعري، فعلى سبيل المثال يصل سعر شيفروليه أوبترا (الفئة الأولى) إلى 200 ألف جنيه مقابل 193 ألف جنيه لنيسان صني 2017 (الفئة الأولى)، التي تباع أيضًا بخصم 5 آلاف جنيه، ليصل سعرها الفعلي إلى 188 ألف جنيه؛ ليصل فارق الأسعار بينهما إلى 12 ألف جنيه، مما يرجح اختيار سيارات نيسان من جانب العملاء.



وأضاف أنه بعد طرح موديل 2018 من سيارات نيسان، ارتفعت الأسعار بواقع 3 آلاف جنيه لكل طراز وفئة، ورغم ذلك لا زالت أسعار صني الفئة الأولى أقل من شيفروليه أوبترا، مما يعطي نيسان فرصًا أعلى للنمو خلال المقبلة.



وأوضح أن طرازات نيسان الأخرى تعتبر أسعارها أقل من السيارات المنافسة، بخلاف شيفروليه التي تعتبر أسعارها غير متناسبة مع الواقع.



وبشأن توقف إنتاج سيارات نيسان واحتمالات تأثير ذلك على مركزها في السوق، قال طنطاوي إن الشركة نفسها تلجأ بين الحين والآخر لتقييد عملية الإنتاج لضبط المخزون في السوق وربما كان ذلك تمهيدًا لطرح موديلات 2018 والحفاظ على سعر السيارة.



وتوقع أن تحقق نيسان نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة اعتمادًا على الموديلات الجديدة، لافتًا إلى أن شفروليه قامت خلال الفترة الماضية أيضًا بطرح موديلات 2018 من الطرازات المحلية، لكنها لا تزال تواجه مشكلة تتعلق بعدم واقعية أسعارها.



وقال مصدر مسئول بشركة جنرال موتورز إن الشركة لم تتخذ بعد قرارا بطرح موديلات 2018 من السيارات المستوردة لشيفروليه أو أوبل في وقت قريب، رافضًا الكشف عن أسباب ذلك.