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رياضة
اتحاد الكرة يحدد الموعد الجديد لمزايدة الرعاية.. الأسبوع المقبل
الأربعاء 14 يونيو 2017 07:56 م
اتحاد الكرة المصري
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اتحاد الكرة المصري
على المصرى
قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إعادة المزايدة التي تم طرحها اليوم الأربعاء، لتحديد الراعي الجديد لمسابقات الجبلاية لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد المزايدة الجديدة، خلال اجتماع المجلس الأسبوع المقبل.
ويرجع قرار الإعادة، نتيجة إلى عدم وصول المتنافسين إلى الحد الأدنى الذي حدده مسئولو الاتحاد، وقدره 450 مليون جنيه، حيث قدمت شركة بريزنتيشن "الراعى الحالى" عرضاً بقيمة 365 مليون جنيه، بينما قدمت وكالة الأخبار عرضا بقيمة 360 جنيه، ووكالة الأهرام عرضا بـ 355 مليون جنيه.
رياضة
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