EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
سامح شكري : مصر تدعم وحدة العراق وسلامة أراضيه
الأربعاء 14 يونيو 2017 07:54 م
سامح شكري 3
أخر الأخبار
سامح شكري 3
سمر السيد
قالت وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري التقى بإياد علاوي نائب رئيس جمهورية العراق ، اليوم، في إطار زيارته الرسمية الحالية للقاهرة.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أشاد في مستهل اللقاء بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية العميقة التي تربط بين البلدين، وأشار إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية لتطوير العلاقات مع العراق في شتى المجالات، خاصة السياسي والاقتصادي.
ومن جانبه، ثمن نائب رئيس جمهورية العراق العلاقات المصرية/ العراقية، وأعرب عن تطلع بلاده لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. وقد أكد الجانبان في هذا السياق على ضرورة مواصلة العمل على إعادة إحياء اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين تمهيدا لعقد أول اجتماعاتها خلال العام الجاري.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن علاوي قام بإطلاع وزير الخارجية على أبرز التطورات على الساحة الداخلية العراقية، وعلى رأسها الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد إعادة رسم خريطة المشهد العراقي لسنوات قادمة.
ومن جانبه، أكد الوزير شكري على موقف مصر الداعم لوحدة العراق واستقراره وسلامة أراضيه، وحرصها على الوقوف بجانب العراق في مواجهة تحدياته، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف أطياف الشعب العراقي لتنحية الخلافات وإعلاء المصلحة الوطنية ووأد أية محاولات للتدخل في الشأن الداخلي العراقي.
وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري هنأ علاوي بالنجاحات التي حققها الجيش العراقي على تنظيم داعش، وأكد على تضامن مصر ودعمها الكامل لجهود العراق في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، بهدف إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
العراق
مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا