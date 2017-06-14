هل ينتقل الحضرى للدورى السعودى؟

عصام الحضرى

وكالات



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح لأندية دوري المحترفين بجلب حراس أجانب، بدءًا من الموسم المقبل، وجاء القرار بمثابة طوق نجاة لبعض فرق الدوري السعودي، التي كانت تعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى، خلال المواسم الماضية، وتعيد مجالس إدارات بعض الأندية حساباتها، بعد السماح لها بالتعاقد مع حراس أجانب، على أن يكونوا ضمن الرباعي المحترف.



وقد تتجه الأنظار إلى الحارس المصري المخضرم، عصام الحضري، الذي يحرس حاليًا مرمى فريق وادي دجلة، الذي يقدم 44 عامًا مردودًا مميزًا داخل الملاعب حتى الآن، وهو ما دفع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، للاستعانة بخدماته، في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالجابون، مطلع العام الجاري، حيث ساهم بشكل فعال في تأهل الفراعنة للمباراة النهائية للمسابقة القارية، وحطم خلال مشاركته في البطولة عدة أرقام قياسية، نالت إشادة نجوم الساحرة المستديرة حول العالم.



من جانبه، غازل الحضري، الذي تُوج مع المنتخب المصري بلقب كأس أمم إفريقيا في 4 مناسبات، أندية الدوري السعودي، إذ أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أنه يرحب باختتام مشواره معها، حيث قال: "لست متمسكًا بتعليق قفازي الكروي في مصر، من المحتمل أن تصلني عروض من السعودية، حينها سأقبل اللعب في الدوري السعودي في آخر مشواري".



يُذكر أن عقد الحضري مع وادي دجلة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما قد يتيح له اللعب في دوري جميل، ويحلم الحضري بقيادة منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا العام المقبل، ويمتلك الفريق حظوظًا وفيرة للصعود إلى المونديال، للمرة الأولى منذ 28 عامًا، في ظل تربعه على صدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة للبطولة.