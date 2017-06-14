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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: المرحلة الثانية من قروض جمعيتي بعد العيد
الأربعاء 14 يونيو 2017 06:10 م
علي المصيلحي 22
أخر الأخبار
علي المصيلحي 22
نيفين جامع: تكلفة المرحلة الاولى تعدت الـ 100 مليون جنيه
أحمد الدسوقى
قال علي مصيلحى وزير التموين، إن وزارته ستطلق المرحلة الثانية من مشروع قرض جمعيتى بعد عيد الفطر مباشرة .
وقال مصيلحى فى تصريح لـ"المال" على هامش احتفالية تسليم الدفعة الاولى من سيارات النقل المبرد، إن تكلفة المرحلة الثانية لمشروع جمعيتى ستتعدى تكلفة المرحلة الأولى بكثير .
وفى سياق متصل، قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لـ"المال" أن المرحلة الأولى للمشروع تكلفت أكثر من 100 مليون جنيه وفتحت أكثر من الف منفذ .
ولفتت إلى أن قيمة القرض فى المرحلة الأولى كان تقدر بـ 100 ألف جنيه، لكنها ستكون أكثر في المرحلة الثانية.
وقالت إنه يجري الآن دراسة عدد من الطلبات المقدمة من الشباب للموافقة عليها وتمويلها فور فتح المرحلة الثانية.
ولفتت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن المشروع قد يكون له مرحلة ثالثة بسبب الطلب عليه ولكن بعد التنسيق مع وزير التموين .
وزارة التموين
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