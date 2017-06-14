عمران يعقد اجتماعًا مع مرشحى انتخابات البورصة.. غدًا

محمد عمران بمؤتمر المال

شريف عمر



علمت "المال"، أن محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، سيعقد اجتماعاً مع جميع المرشحين لانتخابات عضوية البورصة، فى مقر البورصة، بالقرية الذكية فى الواحدة من بعد ظهر غد الخميس.



وأعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات مجلس إدارة البورصة، عن القائمة النهائية للمرشحين على اقتناص 4 مقاعد بالمجلس الجديد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 22 يونيو الحالى.



وتضمنت القائمة النهائية للانتخابات، ترشح كلًا من أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الاصول، وياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، كممثلين عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.



وضمت قائمة المرشحين على شركات السمسرة، كل من سليمان نظمى عضو البورصة الحالى، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية، وشوكت المراغى العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، عضو البورصة الحالى، وإيهاب السعيد العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، ومحمد مدنى العضو المنتدب لأسطول لتداول الأوراق المالية.



وقائمة المتنافسين لاقتناص مقعد الشركات المقيدة ضمت كلا من هاشم السيد عضو مجلس إدارة البورصة الحالى والعضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج للاسكان والتعمير، ومحمد وليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة لشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن.