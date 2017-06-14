الأداء المتباين يسيطر على البورصة حتى ختام التداولات

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رجب عزالدين



أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والمؤسسات العربية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% إلى 13502 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.75% ليصل إلى 618 نقطة.



وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.65% عند مستوى 1451 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.44% عند مستوى 2089 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.43% عند مستوى 12321 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 46.1 مليون جنيه و21.2 مليون جنيه و17.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 18.9 مليون جنيه و10.6 مليون جنيه و55.7 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 35 سهمًا من إجمالى 181 سهما متداولا، بينما هبط 116 وبقى 30 دون تغير.