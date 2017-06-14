حملات إزالة على 7 عقارات بحى شرق الإسكندرية

حملة إزالة التعديات بالرويسات

مها يونس



قام حى شرق الإسكندرية برئاسة اللواء وحيد رضوان، بتنفيذ حملة إزالة للعقار الكائن 133 شارع عبدالرزاق السنهورى تقاطع عبد الفتاح الصعيدى منطقة السيوف، حيث تم إيقاف الأعمال وفك شدة خشبية بالدور الثامن والتحفظ على كميه من حديد التسليح والأخشاب.



كما تم تنفيذ إزالة للعقار الكائن 35 شارع عبدالفتاح الصعيدى بمنطقة السيوف وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور الثالث عشر والتحفظ على كمية من الأخشاب.



وتوجهت الحملة للعقار للكائن 488 طريق الحرية لتنفيذ قرار الإزالة رقم 698 لسنة 2017 حيث تمت إزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع بالكامل وتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لتلك العقار وتسليمه لمقاول الهدم ،ثم توجهت الحملة للعقار للكائن 13 شارع المصحة منطقة كفر عبده لتنفيذ قرار الإزالة رقم 1129 لسنة 2017 حيث تم إزالة الأعمال المخالفة لقيود الإرتفاع بالكامل وتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار وتسليمه لمقاول الهدم.



كما تحركت الحملة لشارع الشهيد زيد بن ثابت رقم 35 تنظيم منطقة السيوف الإيقاف الأعمال بالعقار وفك شدة خشبية بالدور الثالث عشر؛ ثم تحركت الحملة لشارع رقم 1 أرض صالح عيد رقم 46 تنظيم منطقة السيوف، وتم إيقاف الأعمال وفك شدة خشبية بالدور الثالث عشر.



وتم إيقاف الأعمال بالعقار الكائن 21 شارع مسجد التقوى متفرع من شارع بورسعيد منطقة السيوف، وفك شدة خشبية بالدور التاسع والتحفظ على كمية من حديد التسليح، والعقار الكائن 13 شارع زكى عطالله أمام التدريب المهنى منطقة السيوف تم إيقاف الأعمال وفك شدة خشبية بالدور الثالث عشر.



ويأتى هذا كخطوة سريعة لحصر جميع مخالفات المبانى بشكل مجمع لوضع مخطط زمنى واضح والبدء فى تنفيذ جميع القرارات الخاصة بالإزالة.