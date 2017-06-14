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استثمار
الآثار: تخصص العدد 88 من الحولية للراحل عطية رضوان
الأربعاء 14 يونيو 2017 04:48 م
وزارة الآثار
أخر الأخبار
وزارة الآثار
دعاء محمود
خصصت وزارة الآثار العدد رقم 88 من حوليات الوزارة، للأثرى الراحل عطية رضوان، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المتاحف.
وأوضح الدكتور الحسين عبد البصير، المشرف العام علي الإدارة العامة للنشر العلمي بالوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن العدد يضم العديد من المقالات والتقارير الخاصة بالحفائر في مجال الآثار المصرية القديمة، فضلاً عن مراجعات الكتب الصادرة حديثاً في علم المصريات باللغات الأجنبية، ويشارك في مقالات تلك الحولية عدد كبير من علماء المصريات من مصر والعالم.
وأشار الدكتور عبد البصير أن الراحل الكبير يُعد من أهم الأثريين العاملين بوزارة الآثار، حيث شغل عدداً من المناصب القيادية كان من أهمها رئاسة قطاع المتاحف ومديراً عاماً لمتحف الآثار المصرية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما.
وأضاف أن رضوان كان من الشخصيات البارزة التي تركت أثراً كبيراً في مجال العمل الأثري، فقد بدأ حياته العملية مفتشاً للآثار المصرية القديمة بمنطقة أثار الدقهلية منذ عام 1978، ثم تدرج في العديد من الوظائف داخل الوزارة في أبو سُمبل و أسوان والنوبة حتي تم تعيينه مديراً عاماً للإدارة العامة لأثار الصحاري عام 2001 ثم مديراً عاماً لإدارة الحفائر بقطاع الأثار المصرية، ومشرفاً علي إدارة الآثار الغارقة، وظل بهذا المنصب حتي أصبح مديراً عاماً للإدارة العامة لأثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي عام 2005.
وفي عام 2007 شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العُليا والواحات، حتي شغل منصب رئيس قطاع المتاحف، وانتقل إلى رحمة الله تعالي بعد صراع طويل مع المرض قبل أن يبلغ سن التقاعد.
وزراة الآثار
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