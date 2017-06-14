الكهرباء توقع عقد استشارى ضخ وتخزين المياه بعتاقة

وزارة الكهرباء

عمر سالم



قالت المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة لشئون الاتصال السياسى، إن الوزارة تعاقدت مع تحالف أرتيليا – EF الفرنسى السويسرى الأسبوع الحالى، لتولى الأعمال الاستشارية لمشروع ضخ وتخزين المياه لإنتاج الكهرباء بمدينة عتاقة.



وأضافت مشالى لـ "المـال" أن التحالف سيتولى تقييم دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروع، كما سيتعاون مع الكهرباء فى التفاوض مع شركة ساينوهايدرو الصينية المنفذه للمشروع على جميع الجوانب الفنية والمالية والقانونية، ومن ضمنها، فترة تنفيذ المشروع، وطرق السداد، وسعر الكيلووات ساعة المنتج من المحطة، والتحكيم حال نشوب النزاع.



ويساهم المشروع فى تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسوف يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالى تحسين اعتمادية هذه المصادر فى الإمداد بالطاقة الكهربائية، وسوف يستخدم مياه المعالجة الثلاثية والناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بمحافظة السويس.



ووقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع شركة «ساينوهايدرو» الصينية أثناء مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى، الذى عقد فى شهر مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، لإنشاء محطة ضخ وتخزين مياه لإنتاج الكهرباء فى منطقة عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات.



يذكر أن تقنية ضخ وتخزين الطاقة التى ستتم فى مشروع عتاقة تعد أفضل وسائل التكنولوجيا لتخزين الكهرباء فى العالم، وستكون لها فوائد عديدة، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف فى تشغيل الشبكات وعوامل الأمان التخزينية للطاقة الشمسية ولطاقة الرياح، كما أنها تحقق معدلاً آمناً أكبر لتأمين واستقرار شبكة الكهرباء.