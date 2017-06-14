2.2 مليار دولار حجم تحويلات الشركات الأجنبية من مصر

طارق عامر 1010

كتب – محمد سالم



بلغت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر 2.208 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى (يوليو / مارس 2016-2017) ، تبعا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء.



وأشار المركزى الى تحقيق ميزان دخل الإستثمار عجزا بلغ 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة ، كنتيجة أساسية لتسجيل مدفوعات دخل الإستثمار 3.5 مليار دولار ، مثلت تحويلات الشركات الأجنبية (بترولية وغير بترولية) 63.1% من إجمالى تلك المدفوعات ، فى حين اقتصرت متحصلات دخل الإستثمار على 305.3 مليون دولار.





