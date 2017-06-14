القائمة النهائية لمرشحى انتخابات عضوية البورصة

محمد عمران مؤتمر



شريف عمر



أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات مجلس إدارة البورصة عن القائمة النهائية للمرشحين على اقتناص 4 مقاعد بالمجلس الجديد فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 22 يونيو الحالى.



وتضمنت القائمة النهائية للانتخابات، ترشح كل من أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، وياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية والاثنين كممثلين عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.



كما ضمت قائمة المرشحين على شركات السمسرة كلا من سليمان نظمى عضو البورصة الحالى، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الاهرام للسمسرة فى الأوراق المالية، وشوكت المراغى العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، عضو البورصة الحالى، وإيهاب السعبد العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، ومحمد مدنى العضو المنتدب لأسطول لتداول الأوراق المالية.

وضمت قائمة المتنافسين لاقتناص مقعد الشركات المقيدة كلا من هاشم السيد عضو مجلس ادارة البورصة الحالى والعضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج للإسكان والتعمير، ومحمد وليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة لشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن.



وكانت اللجنة قد استبعدت خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات قبل يوم واحد.



جدير بالذكر أن انتخابات البورصة شهدت استبعاد العديد من المرشحين على رأسهم على الطاهرى رئيس شركة كاتليست بارتنرز، وخالد الطيب رئيس شركة القاهرة للاسكان، ومصطفى موسى العضو المنتدب لشركة اسيوط الاسلامية للتنمية، ومصطفى وهدان العضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، كما تم رفض جميع التظلمات التى تقدموا بها.