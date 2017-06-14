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بنـــوك
تراجع عجز الميزان التجارى الى 27 مليار دولار بنهاية مارس
الأربعاء 14 يونيو 2017 03:35 م
قطار بضائع
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قطار بضائع
محمد سالم
تراجع عجز الميزان التجارى فى مصر بنحو 9.4% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى (يوليو – مارس 2016/2017) ، مسجلا 27 مليار دولار مقابل 29.8 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق 2015 -2016.
وأرجع بيان للبنك المركزى المصرى ، اليوم الأربعاء ، التحسن فى عجز الميزان التجارى الى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 2.6 مليار دولار ، وتراجع المدفوعات عن الواردات بمقدار ضئيل بلغ 212.7 مليون دولار.
ونمت حصيلة الصادرات 19.3% لتصل الى 16 مليار دولار خلال يوليو – مارس 2016 / 2017 مقابل 13.4 مليار فى فترة المقارنة كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.1 مليار دولار وكذلك حصيلة الصادرات البترولية بمقدار 445.5 مليون دولار ، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة بلغت 0.5% الى 43 مليار دولار كنتيجة لهبوط مدفوعات واردات السلع غير البترولية 1.3 مليار دولار وارتفاع مدفوعات المنتجات البترولية بقيمة 1.1 مليار دولار.
ولفت "المركزى" الى تراجع عجز الميزان التجارى خلال الفترة يناير – مارس 2017 بمعدل 8.1% ليسجل 9.2 مليار دولار مقابل 10 مليارات خلال نفس الفترة من العام الماضى ، بينما كانت نسبة التراجع أعلى فى شهر مارس فقط لتسجل 24.5% حيث اقتصر العجز على نحو 2.5 مليار دولار بدلا من 3.4 مليار دولار خلال مارس 2016.
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