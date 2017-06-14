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استثمار
الاستثمار تبدأ حملات الترويج للقطنة
الأربعاء 14 يونيو 2017 03:31 م
وزارة الاستثمار
أخر الأخبار
وزارة الاستثمار
أحمد عاشور
بدأت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أولى حملاتها التوعوية ليلة أمس بأهمية أمس إعلان " القطنة " وأهم الاستثمار فى توفير الوظائف واحتياجات السوق ورفع معدلات النمو.
وعلمت " المال " من مصادر مطلعة أن الوزارة تعاقدت مع وكالة طارق نور للإعلان لتنظيم الحملة التى ستتم فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والورقية على أن تستمر حتى نهاية العام.
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