الاستثمار تبدأ حملات الترويج للقطنة

وزارة الاستثمار

أحمد عاشور



بدأت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أولى حملاتها التوعوية ليلة أمس بأهمية أمس إعلان " القطنة " وأهم الاستثمار فى توفير الوظائف واحتياجات السوق ورفع معدلات النمو.



وعلمت " المال " من مصادر مطلعة أن الوزارة تعاقدت مع وكالة طارق نور للإعلان لتنظيم الحملة التى ستتم فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والورقية على أن تستمر حتى نهاية العام.





