قابيل والمصيلحي يسلمان 18 سيارة مبردة للشباب

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محمد ريحان



أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن توفير السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بجودة عالية وأسعار مناسبة هدف رئيسي تسعى الحكومة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة، ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وصندوق تحيا مصر، في تنفيذ مشروع تمويل السيارات المبردة، الذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجاً، ويتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن تسليم 130 سيارة، والمرحلة الثانية 70 سيارة.



وأضاف «قابيل»، خلال مشاركته مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات احتفالية تسليم 18 سيارة مبردة حمولة 5 أطنان للشباب، المقدمة في إطار مشروع تمويل السيارات المبردة، الأربعاء، أن الوزارة تدعم وتشجع فكر وثقافة العمل الحر بين الشباب باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة حتى عام 2020، التي تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة «رؤية مصر 2030»، مشيرا إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية لدى الشباب بأهمية العمل الحر، ودوره الكبير في تحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل وخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد القومي.



وأوضح «قابيل» أن مشروع السيارات المبردة يأتي في إطار منظومة متكاملة تتبناها الوزارة لتطوير مشروعات ريادة الأعمال في مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنشئ خصيصاً لرعاية هذا القطاع الحيوي، وتوحيد كافة الجهود لتنميته.



من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تسليم الدفعة الأولى من العربات المبردة يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توفير السلع الغذائية لكافة فئات الشعب، خاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجاً، خاصة في ظل توجه الوزارة الحالي بالسعي لزيادة الكميات المعروضة من السلع سواء في المجمعات الاستهلاكية أو العربات المتنقلة، التي تتيح الوصول إلى المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية.



وقال «المصيلحي»: إن «وزارة التموين قد وضعت خطوط سير لهذه العربات، وتشمل في المرحلة الأولى 18 عربة موزعة على عدد 18 شركة تمثل محافظات الجيزة (السادس من أكتوبر) سيارتان، وسوهاج 4 سيارات، والفيوم 4 سيارات، والإسماعيلية سيارة واحدة، والغربية 5 سيارات، ودمياط سيارتان»، لافتا إلى أن العربات مزوده بثلاجات لبيع وتوزيع السلع المجمدة، بواقع 40 طن دواجن مجمدة، و20 طن لحوم مجمدة، و5 أطنان أسماك مجمدة، بالإضافة إلى 5 أطنان خضروات مجمدة، كما تم تحديد سعر البيع للمستهلك، وكذلك هامش الربح لضمان عدم المغالاة في الأسعار.



وأوضح محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن قيام الصندوق بتمويل شراء 200 عربة مبردة وتوزيعها على الشباب، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتموين، يأتي في إطار دور الصندوق التنموي، الذي يستهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتخفيف حدة الأعباء الاقتصادية من خلال توفير السلع الغذائية بكافة المحافظات، خاصة في القرى والمدن الأكثر احتياجا، مؤكدا حرص الصندوق على التنسيق والتكامل مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية تحقق قيم التكافل والمشاركة وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.



كما أشارت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة، في إبريل من العام الماضي، التي تتضمن قيام صندوق تحيا مصر بتمويل شراء عدد 200 سيارة مبردة (مزودة بثلاجة بسعة 5 أطنان)، لافتة إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للمشاركة في هذا المشروع بلغ 136 شركة، وقامت 106 شركة باستيفاء كافة المستندات المطلوبة، وتم إصدار الموافقات الائتمانية للشركات المتقدمة لإتاحة التمويل اللازم وتسليم السيارات.