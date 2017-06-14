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الإسكندرية
مياه الإسكندرية: إضراب العاملين بعدة محطات غير مؤثر
الأربعاء 14 يونيو 2017 02:56 م
مياه الشرب والصرف الصحى
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مياه الشرب والصرف الصحى
معتز محمود
قال مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن محطات الشركة تعمل بشكل منتظم ولا تعطيل لعمليات الإنتاج والتوزيع، ولا يوجد أى شكاوى حتى الآن، نافيا وجود إضراب كلى فى المحطات.
وأضاف لـ"المال" أن بعض المواقع تداولت أخبارا منذ قليل عن وجود إضراب للعاملين فى عدد من محطات الشركة، وهو ما لم تبلغ به إدارة الشركة رسميا حتى تاريخه، لافتا إلى أن هذا الإضراب جزئى لبعض العاملين حتى الآن، وفى جزء من المحطات، ولا يمكن تصنيفه كإضراب كلى، ولم يؤثر على محطات الشركة.
وبدأ عدد من العاملين فى بعض محطات المياه التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية اضرابا عن العمل صباح اليوم الاربعاء شمل العشرات من العاملين بسبب عدم صرف ركة عدم صرف فروق العلاوة بعد ضمها للراتب الأساسى أسوة بالعاملين فى معظم الشركات.
وأعلنت إدارة الشركة صباح اليوم الأربعاء عدم صرف فروق العلاوة بعد ضمها للراتب الأساسى أسوة بالعاملين فى معظم الشركات وفقا لمصادر قريبة من المعتصمين، وبدأ الإضراب بعدها فى محطة مياه السيوف الرئيسية التى تغذى مدينتى الإسكندرية والبحيرة عقب علم العاملين بالقرار ثم انضم العاملون فى محطات شرق والنزهة.
كانت الحكومة قد تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون بصرف علاوة بنسبة 10% تضاف إلى الأجر الأساسى، ووافق عليها المجلس، وصدق عليها رئيس الجمهورية ونشرت فى الجريدة الرسمية.
وتأخرت إدارة الشركة فى صرف العلاوة، ثم أعلنت اليوم أن رئيس الوزراء قام بإلغاء القانون، وامتنعت عن الصرف، مما أدى لحالة من الغضب في أوساط العمال وسط مخاوف من تأثير الإضراب على مياه الشرب فى حال توقف محطات التنقية عن العمل.
الإسكندرية
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