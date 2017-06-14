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بنـــوك
المركزي يلغى قيود تحويل النقد الأجنبي للخارج
الأربعاء 14 يونيو 2017 02:56 م
طارق عامر 1010
أخر الأخبار
طارق عامر 1010
محمد سالم
أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13فبراير 2011 بشأن الحدالأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
أعلن محافظ البنك المركزي أن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أكد أن رفع هذه القيود يسهم أيضاًفي جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
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