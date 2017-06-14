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رياضة
الزمالك يقدم أشيمبونج وكاسونجو للإعلام
الأربعاء 14 يونيو 2017 02:36 م
الزمالك يقدم أشيمبونج وكاسونجو للإعلام
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الزمالك يقدم أشيمبونج وكاسونجو للإعلام
علي المصري
عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مؤتمرا صحفيا لتقديم الثنائي الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب الداخلية، والكونغولي كابونجو كاسونجو لاعب الاتحاد السكندري، المنضمين لصفوف القلعة البيضاء، في الفترة الحالية.
وأكد مرتضى منصور أن الزمالك لم يتعاقد مع أشيمبونج بعد تألقه في مباراة الزمالك، مشددا على أنه استطلع رأي أحمد حسام ميدو وفاروق جعفر، بالإضافة إلى رأي أفراد الجهاز الفني قبل التعاقد معه.
وشدد رئيس النادي على أنه تفاوض مع إدارة الداخلية في الفترة الماضية وضم اللاعب بالطرق الشرعية، وأضاف أن سموحة ليس من حقه ضم اللاعب، لأن المهاجم هو الذي طلب فسخ عقده بالشرط الجزائي وليس سموحة.
وأضاف مرتضى منصور أن الداخلية صاحب الحق في بيع اللاعب في الفترة الحالية، خاصة أن عقده مستمر مع الفريق الشرطي، وقام مجلس إدارة النادي ببيع المهاجم للزمالك.
نادي الزمالك
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