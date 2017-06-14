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اتصالات وتكنولوجيا
20.4 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لهواوي
الأربعاء 14 يونيو 2017 02:22 م
هواوى
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هواوى
المال - خاص
أظهر التقييم السنوي لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم هذا الأسبوع، والصادر مؤخراً عن WPP العالمية، أن شركة هواوي شهدت ارتفاعا في قيمة علامتها التجارية ليصل الي 20.388 مليار دولار واحتلت المرتبة الـ49 في القائمة، وبهذا الترتيب تصبح هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية لعامها الثاني علي التوالي.
وتتعاون مجموعة WPP ومعهد Kantar Millward Brown لإعداد قائمة BrandZ لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم، وتعد قائمة هذا العام 2017 هي القائمة رقم 12 منذ بداية طرحها، والتي أُعدت بناء على بحث شامل لقيمة العلامات التجارية ومجموعة كبيرة من استطلاعات الرأي لأكثر من 3 ملايين مستهلك حول العالم.
وشهد هذا العام متوسط نمو بنسبة 8% لمجموع العلامات التجارية المشمولة داخل القائمة التي تقُدر بـ3.64 تريليون دولار، بينما قيمت 9 علامات تجارية بأكثر من 100 مليار دولار، بزيادة 3 علامات تجارية فقط على العام الماضي، وقد حافظت الشركات المتخصصة في مجال صناعة التكنولوجيا علي صدارتها في القائمة مثل جوجل وأبل ومايكروسوفت، التي احتلت أول 3 مراكز في القائمة، تعقبها أمازون وفيسبوك.
وأظهرت الشركات الصينية معدل نمو قويا، وخصوصاً العلامات التجارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، والتي حققت انتشار واسع حول العالم، مثل Huawei، وTencent، وAlibaba، وBaidu.
تمكنت هواوي لأعمال المستهلك من تحقيق قفزات نوعية في أوروبا، حيث أصبحت واحدة من اكبر العلامات التجارية.
ووفقاً لما جاء في احصائيات GFK فقد أحرزت هواتف هواوي الذكية حصة سوقية بنسبة 15% و10% تباعاً في منطقة أوروبا الشمالية الشرقية وأوروبا الغربية.
وفي مناطق معينة في شمال أوروبا، نالت هواتف هواوي الذكية شعبية كبيره متصدرة الأسواق بموجب حصتها السوقية الضخمة، ويرجع الفضل للهواتف مثل P9 وMate 9، اللذان حققا نسب مبيعات ضخمة في جميع أنحاء العالم
أما بالنسبة لتطوير العلامة التجارية، فقد قامت الشركه باستقطاب العديد من نجوم الفن والرياضة ليقومون بتعزيز تأثير العلامة التجارية، مثل لاعب كرة القدم الشهير ميسي ليكون سفير علامة هواوي التجارية، كما وقع الاختيار على نجمي هوليوود الممثلة الأمريكية سكارليت يوهانسن والممثل البريطاني هنري كافيل ليكونا السفيرين الدوليين لهاتف هواويP9.
وأطلقت هواوي عدة حملات مشتركة مع مجلة المنصة العالمية للموضة الراقيةVogue من أجل اضافة العديد من التصميمات والعناصر الفنية لعلامة هواوي التجارية لتدعيم جهود هواوي من أجل ايصال رسالة عن فخامة علامتها التجارية لكافة المستهلكين بالعالم.
هواوى
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