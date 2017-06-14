نظمى يسعى لزيادة عمق السوق واستعادة المستثمر طويل الأجل

سليمان نظمى

أحمد على



«اهتمامات وأهداف متعددة»؛ عنوان لرؤية «سليمان نظمي» أحد المنافسين على مقعد عضوية مجلس إدارة البورصة عن شركات السمسرة، ودارت تلك الأهداف بين بورصة السلع، والطروحات، واستعادة المتعاملين الأفراد مرة أخرى.



سليمان نظمى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة الأهرام للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية الحالى، الحاصل على بكالوريوس الزراعة بجامعة عين شمس.



قال نظمى، إن مجلس إدارة البورصة الحالى نجح فى إنجاز ملفات مهمة خلال الدورة التى تنتهى عقب أيام قليلة، منها إصدار الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب، وإعداد قواعد «الصفقات ذات الحجم الكبير»، وإدخال آليات جديدة مثل صانع السوق، مع قيد وثائق صناديق المؤشرات بالبورصة.



وأضاف أن البورصة اتخذت عدة إجراءات من شأنها زيادة درجة الطمأنينة والأمان فى السوق، منها وقف أكواد المتلاعبين، وإصدار ضوابط التعامل على الأرصدة الراكدة.



واوضح أن هناك أهداف يجب على الجميع السعى لتحقيقها، منها استعادة المستثمر الفرد طويل الأجل، الذى وصفه أنه «أساس السوق»، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة العمليات فى السوق تؤدى إلى صعوبة تحقيق ذلك الهدف.



وتابع أن المستثمر أصبح مكبل بعوامل تؤدى إلى ارتفاع التكاليف منها ضريبة التوزيعات النقدية، والدمغة، ومصروفات الحفظ والإيداع.



وعلى صعيد الطروحات، أكد أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يضمن جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ومن ثم ارتفاع قيم التداولات، مشددًا على أن إدارة البورصة قدمت تسهيلات كثيرة فى تحسين قواعد القيد، والطرح بالبورصة خلال الفترة الماضية.



وشدد على ضرورة الحفاظ على شركات السمسرة، لا سيما فى ظل انخفاض حجم دخلها، مطالبًا بوضع منهجية واضحة للعمولات، وأنها لا تستطيع زيادة العمولات فى الوقت الذى ارتفعت فيه التكاليف الأخرى، لانخفاض عدد العملاء، ورغبتها فى الحفاظ عليهم.



وطالب نظمى، بضرورة إنهاء الحكومة لملف تنشيط السندات، وإتاحة حصة منها للتداول فى البورصة عبر شركات السمسرة، مؤكدًا أنها تساهم فى زيادة حجم السوق، ودخول شريحة كبيرة من المستثمرين إليه.



وأكد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة الأهرام للسمسرة، أن المجلس الجديد يكمل مسيرة نظيره السابق، فى تفعيل بورصة السلع والعقود، من خلال الدراسة الجيدة للمشروع الذى سيضيف الكثير وفق قوله للسوق المحلية.



يذكر أن هناك خمسة مرشحين يتنافسون على مقعد السمسرة بعضوية البورصة، فى الانتخابات المقرر لها 22 يونيو الحالى وهم: سليمان نظمى، نائب رئيس شركة الأهرام للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالى، وشوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وعضو البورصة الحالى، وإيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، ومحمد مدنى العضو المنتدب لشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية.



وجاءت البرامج الانتخابية للمرشحين متشابهة إلى حد كبير فى استهداف تحقيق بعض الأفكار التقليدية بسوق المال من خلال اعادة «حلم» تنشيط سوق السندات، وطرح آليات جديدة للتداول ومنها بورصة السلع والعقود والمشتقات، بجانب الترويج الحتمى والمستمر للبورصة، وجذب مزيد من الشركات للقيد وتسهيل الاجراءات، وتقديم كل الوعود لمساندة شركات السمسرة فى تخفيض المصروفات.