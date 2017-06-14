السندات والطروحات والتواصل.. أسلحة المراغى الانتخابية بالبورصة

أحمد على



وضع شوكت المراغى، العضو الحالى لمجلس إدارة البورصة، والعضو المنتدب بشركة «»إتش سي» لتداول الأوراق المالية منذ عام 2009 وحتى الآن، تنشيط السندات، والطروحات، وبورصة السلع والعقود، وتحسين التواصل مع الشركات العاملة بالسوق، عناوين رئيسية لبرنامجه الانتخابى فى إطار المنافسة على مقعد العضوية بمجلس ادارة البورصة المصرية عن شركات السمسرة.



وقال المراغى، إن محور برنامجه الأول عن ملف تنشيط تداول السندات بالبورصة، لما يمثله من ثقل كبير يؤدى إلى تغيير إستراتيجى فى سوق المال المصرية، فى ظل توجه الدولة نحو التوسع بإصدار السندات.



وأضاف أنه كان ضمن الذين عملوا على تنشيط سوق الثانوى للسندات، منذ أعوام طوال قبل أن تتوقف تلك التداولات، وقت ما كان التداول على سندات من 5 إلى 10شركات سمسرة فقط.



وتابع أن السندات أحد الخيارات المهمة أمام المستثمر الفرد، التى تكون بديلًا للأسهم، حال التراجع أو الانكماش فى تعاملاتها، ومن ثم فإن غيابها عن السوق المحلية، يفقدها فرص تعظيم قيم التداول.



على صعيد «بورصة السلع والعقود»، أوضح أنه يسعى بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة حال نجاحه فى استكمال خطة إنشاء بورصة السلع والعقود لأنها تمثل إضافة قوية للسوق، وترفع من جاذبيته، مقارنة بالأسواق المنافسة.



وعن شركات السمسرة، أكد المراغى، أن دوره فى لجنة العضوية بالبورصة خلال العام الذى قضاه بمجلس إدراة البورصة، ساهم فى معرفة احتياجات شركات السمسرة، وسبل التطوير المستهدف.



واستطرد أنه يستهدف زيادة التواصل مع شركات السمسرة، خلال الفترة المقبلة – حال توفيقه بالانتخابات – لضمان التطبيق الجيد للقواعد واللوائح المنظمة لعمل الشركات العاملة بالسوق، وتقليل حالات المخالفات.



وتطرق المراغى، إلى محور زيادة الشركات المقيدة والمتداولة بسوق المال، عبر تشجيع الطروحات بشقيها؛ الحكومى، والخاص، خلال الفترة المقبلة، إذ يسعى لتوضيح مزايا القيد والطرح بالبورصة، وتحسين البيئة التشريعية المنظمة لعملية الطرح وتخفيض الرسوم المتعلقة به.





يذكر أن هناك خمسة مرشحين يتنافسون على مقعد السمسرة بعضوية البورصة، فى الانتخابات المقرر لها 22 يونيو الحالى وهم: سليمان نظمى، نائب رئيس شركة الأهرام للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالى، وشوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وعضو البورصة الحالى، وإيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، ومحمد مدنى العضو المنتدب لشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية.



وجاءت البرامج الانتخابية للمرشحين متشابهة إلى حد كبير فى استهداف تحقيق بعض الأفكار التقليدية بسوق المال من خلال اعادة «حلم» تنشيط سوق السندات، وطرح آليات جديدة للتداول ومنها بورصة السلع والعقود والمشتقات، بجانب الترويج الحتمى والمستمر للبورصة، وجذب مزيد من الشركات للقيد وتسهيل الاجراءات، وتقديم كل الوعود لمساندة شركات السمسرة فى تخفيض المصروفات.