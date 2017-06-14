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بورصة وشركات
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل الأحكام المنظمة للبورصة
الأربعاء 14 يونيو 2017 12:54 م
شعار البورصة المصرية معدل
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شعار البورصة المصرية معدل
رجب عزالدين:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية.
وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يونيو، أن التعديلات تشتمل أن يكون للبورصة رئيس ونائب يصدر قرار تعيينهما من رئيس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات، على ألا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى.
وكانت البورصة قد أعلنت الأسبوع الماضي، قبول أوراق ترشح 10 في انتخابات البورصة، واستبعاد 9 آخرين.
ويكون للبورصة مجلس إدارة يتولى تشكيله رئيسها، وتشمل عضويته نائب رئيس البورصة، وممثلاً عن البنك المركزي، وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب.
كما يضم المجلس، ممثلا للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ، وممثلين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة، من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعضوين من ذوي الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس الوزراء، وفقاً للقرار.
وأضاف القرار أن مدة عمل المجلس أربع سنوات فقط.
وأصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، قرار رقم 95 لسنة 2017، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، والذي أقره مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء المصري على التعديلات المقترحة والمقدمة من البورصة، والخاصة بمدة تولي رئاسة البورصة لتكون لمدة 4 سنوات، ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة واحدة.
وفتحت البورصة باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة اعتبارا من يوم الأحد 28 مايو 2017.
ومن المقرر عقد انتخابات البورصة يوم 22 يونيو الجارى على أن يتم تلقى الاعتراضات على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها في 25 يونيو الجارى ولمدة 3 أيام.
جدير بالذكر أن المادة القانونية لمجلس إدارة البورصة الحالي تنتهي في نهاية شهر يونيو القادم.
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