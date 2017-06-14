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بورصة وشركات
كيما: أنجزنا 55% من مشروع إعادة تأهيل المصانع للغاز
الأربعاء 14 يونيو 2017 12:20 م
القباضة للبتروكيماويات
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القابضة
رجب عزالدين
قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية، إنها أنجزت 55% من مشروع إعادة تأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعى.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "تم إنجاز 55% من المستهدف لمشروع إقامة مصنع إنتاج الأمونيا واليوريا الجديد، كما تم التعاقد مع هيئة مياه الشرب لتوصيل خط المياه، وأوشكت على الانتهاء من توصيل خط الغاز والأعمال الإنشائية والكهربائية".
وتابع البيان: "تم إنجاز جميع التصميمات الخاصة بالمشروع على أن يتم توصيل باقى المعدات والآلات النهائية عام 2017 لتتسلم الشركة المشروع فى نوفمبر 2018".
وأعلنت الشركة فى وقت لاحق عن الانتهاء من تطوير وحدة تنقية الهواء بوحدة إنتاج الفيروسيليكون بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه.
وقالت فى بيان سابق: "شملت أعمال التطوير إضافة مرشح سادس وتغيير مراوح السحب بسعة أكبر وكذلك تركيب وحدة تجميع غبار السيليكا ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة".
وتابعت: "سيؤدى ذلك إلى تحسين وسط جو العمل حول الفرن وتقليل الوطأة الحرارية وتجنب انبعاث أى أتربة على الهوار الجوى وكذلك مضاعفة إنتاج غبار السيليكا ذات القيمة الاقتصادية العالية".
وحققت الشركة نموا فى حركة التصدير عقب تحرير سعر الصرف من بيع نترات النشادر بسعر 290 دولارا للطن بزيادة 40 دولارا عن البيع بالسوق المحلية لترتفع صادراتها بنسبة 130% إلى 280 مليون جنيه خلال الـ11 شهرا المنتهية مايو 2017.
وتضاعفت إيرادات الشركة بقيمة 562 مليون جنيه نتيجة زيادة الصادرات كما حققت الشركة صافى ربح قدره 262 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة.
ويبلغ رأسمال كيما 2.8 مليار جنيه، موزعاً عبر 578.5 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
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