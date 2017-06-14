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اقتصاد وأسواق
البنا يشدد على التزام مصانع الأسمدة بالحصص المقررة
الأربعاء 14 يونيو 2017 11:43 ص
الأسمدة
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الأسمدة
الصاوي أحمد
قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دعم الفلاح البسيط وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له يأتي في المقام الأول وعلى رأس أولويات الوزارة، لافتًا إلى أن ذلك أيضًا ضمن توجهات الحكومة والقيادة السياسية برفع العبء عن كاهل الفلاح.
وشدد وزير الزراعة خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة الزراعية، والذي عقد بديوان وزارة الزراعة، على ضرورة التزام كافة المصانع بالنسب والكميات المقررة من إنتاجها لتوزيعها على المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية في التوقيتات المحددة.
وأشار "البنا" إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة المدعمة، بدءًا من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك حرصًا على ضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلًا عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة.
وأكد وزير الزراعة أن هناك لجانا للرقابة والمتابعة ستقوم بعمل زيارات ميدانية مفاجئة على الجمعيات الزراعية، لمتابعة عمليات التوريد والتسليم للمزارعين وتوافر الكميات المطلوبة، كما ستتواصل مع المزارعين بالقرى، للتعرف على أي مشكلات تواجههم بخصوص توافر مستلزمات الإنتاج على أرض الواقع، والعمل على حلها على الفور.
وأوضح "البنا" أنه تم تخصيص خطوط ساخنة على الأرقام: 0233373421-0233373359، لتلقي أي شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة أو أي مشكلات خاصة بالمزارعين على مستوى كافة المحافظات.
وزارة الزراعة
الأسمدة الأزوتية
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