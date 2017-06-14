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استثمار
لجنة لائحة قانون الاستثمار تجتمع لإنهاء المسودة الأولى
الأربعاء 14 يونيو 2017 11:40 ص
لجنة لائحة قانون الاستثمار
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لجنة لائحة قانون الاستثمار
المال - خاص
عقدت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، اجتماعها الثانى، مساء أمس بمقر الوزارة، والتى شكلتها وزيرة الاستثمار سحر نصر، بناء على توجيهات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، و4 يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وبحث الاجتماع استكمال اقتراحات الوزارات المقدمة حسب تخصص كل وزارة لوضعها فى مسودة اللائحة التنفيذية.
وأكدت منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، على توجيهات الوزيرة بأهمية إنجاز المسودة الأولى لللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل سريع، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مع مراعاة كل الاقتراحات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات، من أجل تيسير الإجراءات على المستثمرين.
واتفقت اللجنة، على عقد الاجتماع الثالث لها غدا الخميس، من أجل وضع تصور مسودة اللائحة التنفيذية.
لائحة قانون الاستثمار
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