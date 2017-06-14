الجريدة الرسمية تنشر تعديلًا لأحكام إدارة البورصة

صورة جديدة البورصة



مصطفى طلعت



نشر بالوقائع المصرية قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017 بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وذلك بعد موافقة سابقة من مجلس الوزراء على مشروع القرار.



وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعديلات المقترحة والمقدمة من البورصة على إجراء بعض التعديلات على القانون المنظم لترشح أعضاء مجلس إدارة البورصة والمتضمن تعديل ضوابط اختيار المقعد الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة والمقيدة ببورصة النيل بحذف الحد الأقصى لرأسمال الشركة والمنصوص عليه فى القرار السابق قبل التعديل بـ25 مليون جنيه.



وشملت التعديلات، أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة البورصة ممثلين اثنين عن الشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة من غير الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، على أن تكون إحدى الشركتين عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).



وكان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة قد أكد، في تصريحات سابقة لـ"المال" أنه سيتم الدعوة لفتح باب الترشح من جديد للمنافسة على المقعد المخصص لبورصة النيل بعضوية البورصة خلال الفترة المقبلة، شريطة صدور القرار الجمهورى بالموافقة على التعديلات الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء.



وكانت لجنة انتخابات البورصة أعلنت عن قائمة المرشحين المقبولين لخوض انتخابات مقعد بورصة النيل، والتى تقدم لها 4 مرشحين هن سلبى ومنصور البربرى رئيس شركة بى آى جى، ويحيى عاشور رئيس شركة بورسعيد للتنمية الزراعية، وحسين عبدالمحسن ممثلا لشركة جينيال تورز، إلا أنه تم استبعاد الجميع، ولا يوجد حاليا أي مرشح لاقتناص مقعد بورصة النيل.