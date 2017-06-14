البرامج الانتخابية لمرشحي السمسرة بعضوية البورصة

البورصة المصرية

أحمد علي وأسماء السيد:



تواصل "المال"، نشر البرامج الانتخابية لمرشحى عضوية مجلس إدارة البورصة، فى الانتخابات المقرر لها 22 يونيو الجارى، التى بدأتها بالبرامج الانتخابية للمرشحين على مقعد الشركات العاملة بالأوراق المالية، ثم البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة، المتنافسين لاقتناص مقعد الشركات المقيدة بالبورصة.



واليوم نستعرض البرنامج الانتخابى لخمسة مرشحين على مقعد السمسرة بعضوية البورصة، وهم سليمان نظمى، نائب رئيس شركة الأهرام للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالى، وشوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وعضو البورصة الحالى، وإيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وسامح العزب، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، ومحمد مدنى العضو المنتدب لشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية.



وجاءت البرامج الانتخابية للمرشحين متشابهة إلى حد كبير فى استهداف تحقيق بعض الأفكار التقليدية بسوق المال من خلال اعادة «حلم» تنشيط سوق السندات، وطرح آليات جديدة للتداول ومنها بورصة السلع والعقود والمشتقات، بجانب الترويج الحتمى والمستمر للبورصة، وجذب مزيد من الشركات للقيد وتسهيل الاجراءات، وتقديم كل الوعود لمساندة شركات السمسرة فى تخفيض المصروفات.



«السعيد» يعد بتحقيق 4 أهداف رئيسية لاقتناص مقعد السمسرة



وضع إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول تداول الأوراق المالية، برنامج انتخابى مكون من 4 محاور رئيسية، لاقتناص أحد المقاعد المخصصة لشركات السمسرة، بانتخابات مجلس إدارة البورصة المقبلة.



ويرتكز البرنامج الانتخابى للسعيد، على إلغاء ضريبة الدمغة لما لها من آثار سلبية، على السوق، وإدخال آليات جديدة للسوق "البيع الأجل، والمشتقات عقود مستقبلية، بجانب العمل على زيادة الطروحات بالسوق وأخيرًا تطبيق مبادئ الحوكمة، والشفافية بمفاهيمها بالسوق المحلية.



وعلى صعيد المحور الأول والخاص إلغاء ضريبة الدمغة، أكد أن أهم التحديات الحالية ترقب السوق لبدء تطبيق ضريبة الدمغة، مشددًا على أنه يسعى لإلغاء الضريبة حال نجاحه.



وأضاف أنه من المتوقع أن تتسبب الضريبة فى انخفاض قيم وأحجام التعاملات بالسوق، مشيرًا إلى أن السوق تتوزع إلى فئات مختلفة، من المستثمرين فيما يتعلق بالمدى الاستثمارى"قصير - متوسط – طويل الأجل".

وتابع أن الأحداث الأخيرة بالسوق المحلية على مدار الأعوام الماضية أدت لتحول شريحة كبيرة من المتعاملين بالبورصة من الاستثمار طويل الأجل إلى المضاربه قصيرة الأجل بما فيها بعض الصناديق والمؤسسات نظرا لانخفاض مستوى الثقة بالسوق.



وأوضح أن المحور الثانى لبرنامجه الانتخابى، يتمحور فى إدخال آليات جديدة للسوق، منها البيع الأجل، والمشتقات والعقود المستقبلية وعقود خيار، من أجل توسيع وتحسين جاذبية السوق.



وأضاف أن السوق المصرية تأخرت كثيرًا خلال الأعوام الأخيره نظرا للظروف السياسية التى شهدتها البلاد، لافتًا إلى أن لضرورة الحديث عن استحداث آليات جديده بالسوق المصرية، لمواكبة التطور الهائل فى الأسواق المالية على مستوى العالم.



وأكد أن عدم إدخال آليات جديده للسوق تزيد من عمقه، وتشكل تنوعًا أمام المستثمر سواء المحلى، أو الأجنبى بجانب الظروف السياسية، والعقبات الشرعية والحكومات المتعاقبة، وزادت معاناة السوق المصرية مؤخرًا، مؤكدًا أن إدخال مثل هذه الآليات الجديدة للسوق، ستكون أبرز أهدافه حال نجاحه بالانتخابات المقبلة، منها البيع الأجل (Short Selling)والمشتقات (Derivatives)، ومن الممكن قصرها فى البداية على المستثمر المؤسسى حتى الإلمام الكامل بها من قبل المتعاملين الأفراد.



أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، أكد أنه يتركز بشأن ضرورة طرح المزيد من الشركات بالسوق، لرفع القيمة السوقية، وزيادة عمق السوق.



وأضاف أن البورصة المصرية تراجعت قيمتها السوقية بشكل كبير، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن البورصات العالمية تمثل بين 50–70 % من إجمالى الناتج المحلى لدولها، ما كانت تتمتع به البورصة المصرية خلال 2008، حين وصلت قيمتها السوقية إلى 800 مليار جنيه، فى الوقت الذى كان إجمالى الناتج المحلى يتراوح 1.100تريليون جنيه، بما يعنى أن البورصة كانت تمثل حوالى 72 % من الناتج المحلى.



واستطرد أن البورصة المصرية لا تتعدى قيمتها السوقيه 700 مليار جنيه فى الفترة الحالية، بنسبة لا تتجاوز الـ 15 % من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، الذى يقترب من 4 تريليونات جنيه، مؤكدًا أنها أصبحت أقل تعبيرًا عن الوضع الاقتصادى الحقيقى، ما يشكل عائقًا أمام العديد من المؤسسات الدوليه للاستثمار بالسوق المصرية، نظرًا لتراجع قيمتها السوقية أيضا بالعملات الأجنبية فى أعقاب تحرير سعر الصرف.



وأرجع السعيد، عدم استطاعة المؤسسات الدولية الاستثمار فى مصر إلى خروج شركات كبرى من السوق المصرية، وعدم تعويضها بشركات جديدة وبشكل خاص الشركات الحكومية.



وعلى صعيد المحور الرابع من البرنامج، أوضح أنه يدور بشأن تفعيل مبادىء الحوكمة بالشركات، والارتقاء بمستوى الإفصاح والشفافية.



وأضاف أن السوق المحلية شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورًا كبيرًا فى الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنها بحاجة لمزيد من التعريف بأهمية الحوكمة، والإدارة الرشيدة.



وقال إن تطبيق الحوكمة بمفهومها الدقيق، يهدف إلى تحقيق التميز بالعمل الإدارى، باختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف لأى عمل منظم، سواء بالقطاع العام أو الخاص.



يشار إلى أن السعيد حاصل على ليسانس العلوم الشرعية والقانونية بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين.



السندات والطروحات والتواصل.. أسلحة «المراغى» الانتخابية



وضع شوكت المراغى، العضو الحالى لمجلس إدارة البورصة، والعضو المنتدب بشركة «»إتش سي» لتداول الأوراق المالية منذ عام 2009 وحتى الآن، تنشيط السندات، والطروحات، وبورصة السلع والعقود، وتحسين التواصل مع الشركات العاملة بالسوق، عناوين رئيسية لبرنامجه الانتخابى فى إطار المنافسة على مقعد العضوية بمجلس ادارة البورصة المصرية عن شركات السمسرة.



وقال المراغى، إن محور برنامجه الأول عن ملف تنشيط تداول السندات بالبورصة، لما يمثله من ثقل كبير يؤدى إلى تغيير إستراتيجى فى سوق المال المصرية، فى ظل توجه الدولة نحو التوسع بإصدار السندات.



وأضاف أنه كان ضمن الذين عملوا على تنشيط سوق الثانوى للسندات، منذ أعوام طوال قبل أن تتوقف تلك التداولات، وقت ما كان التداول على سندات من 5 إلى 10شركات سمسرة فقط.



وتابع أن السندات أحد الخيارات المهمة أمام المستثمر الفرد، التى تكون بديلًا للأسهم، حال التراجع أو الانكماش فى تعاملاتها، ومن ثم فإن غيابها عن السوق المحلية، يفقدها فرص تعظيم قيم التداول.



على صعيد «بورصة السلع والعقود»، أوضح أنه يسعى بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة حال نجاحه فى استكمال خطة إنشاء بورصة السلع والعقود لأنها تمثل إضافة قوية للسوق، وترفع من جاذبيته، مقارنة بالأسواق المنافسة.



وعن شركات السمسرة، أكد المراغى، أن دوره فى لجنة العضوية بالبورصة خلال العام الذى قضاه بمجلس إدراة البورصة، ساهم فى معرفة احتياجات شركات السمسرة، وسبل التطوير المستهدف.



واستطرد أنه يستهدف زيادة التواصل مع شركات السمسرة، خلال الفترة المقبلة – حال توفيقه بالانتخابات – لضمان التطبيق الجيد للقواعد واللوائح المنظمة لعمل الشركات العاملة بالسوق، وتقليل حالات المخالفات.



وتطرق المراغى، إلى محور زيادة الشركات المقيدة والمتداولة بسوق المال، عبر تشجيع الطروحات بشقيها؛ الحكومى، والخاص، خلال الفترة المقبلة، إذ يسعى لتوضيح مزايا القيد والطرح بالبورصة، وتحسين البيئة التشريعية المنظمة لعملية الطرح وتخفيض الرسوم المتعلقة به.



مساندة شركات السوق الرئيسية والنيل ضمن خطط «مدني» في الانتخابات



أعلن محمد مدنى، العضو المنتدب بشركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية، والمرشح لعضوية إدارة البورصة كممثل لشركات السمسرة، عن برنامجه الانتخابى، الذى تضمن عدة محاور للنهوض بالبورصة الرئيسية والنيل، وخدمة شركات السمسرة.



ويأتى على رأس بنود برنامج مدنى الانتخابى، الاهتمام ببورصة النيل، وتشجيع الشركات غير المقيدة للإدارج بالبورصة، عن طريق منحها عدة مميزات، والترويج للبورصة خارجيًا، بالتعاون مع شركات السمسرة، وشركات صناديق الاستثمار الخارجى.



وعدد محاور برنامجه الانتخابى، التى جاء فى مقدمته عودة سوق السندات من جديد، وقيد الشركات فى البورصة، عن طريق تسهيل إجراءات القيد، سواء من الناحية الزمنية، أو البيروقراطية.



ووعد مدنى بالعمل على الترويج الخارجى للبورصة، عن طريق حملات ترويجية خارجية فى بلاد الخليج وأوروبا، عبر الاتفاق مع شركات السمسرة، وتسهيل حصول شركات السمسرة على الأوراق المطلوبة من البورصة.



وأوضح مدنى أن شركات السمسرة تعد المتضرر الوحيد بسوق المال، على مدار الـ 10أعوام الأخيرة، من مواجهة عدة أزمات، سواء سياسية، أو مالية، لذلك التركيز على تخفيف الإجراءات، والمصروفات المتعلقة بربط الشركات مع البورصة، بجانب الحصول على أى مستندات من سوق المال.



ولفت إلى أن دوره الاهتمام ببورصة النيل، قائلاً: «إن العديد ينظر إلى النيل على أنها محل للتلاعبات فقط، كما أن التداول عليها ضعيف بصورة ملاحظة، وسأحاول الخروج من تلك الأزمة من خلال العمل على دمج الشركات المدرجة ببعضها البعض، وأن هناك شركات تعمل فى ذات النشاط، ودمجها يساعد على زيادة رؤوس الأموال، ما يعود بالنفع على البورصة والمساهمين، والمتعاملين.



وأشار إلى أن من ضمن خطته مناقشة منح إدارة البورصة صلاحيات أكثر لوقف التلاعب فى البورصة الرئيسية.



وعلى صعيد البورصة الرئيسية، أشار إلى أنها لم تشهد حملات ترويجية ودعاية كافيه منذ فترة، كما أن جذب المزيد من الاستثمار الخارجى، لن يأتى إلا من خلال الترويج، لذا يكون المحور من ضمن محاور الأساسية للبرنامج الانتخابى.



ويتولى محمد لطفى مدنى، منصب العضو المنتدب بشركة »أسطول» لتداول الأوراق المالية، وهو خريج كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1994.



«العزب» يهدف لإعادة النظر فى عقوبة إيقاف شركات السمسرة



فى ظل اشتعال المنافسة واحتدامها بين خمسة مرشحين، يتبنى سامح العزب، الذى يشغل منصب العضو المنتدب بشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، والمرشح عن مقعد شركات السمسرة بانتخابات البورصة المقبلة خطة طموحًا تتنوع بين الترويج للبورصة، بجانب مساندة فى استبدال عقوبة حظر استفادة الشركات المخالفة من خدمات البورصة، لتصبح العقوبة بقيمة مالية فقط.



وقال سامح العزب، إنه وضع برنامجًا يعبر عن ملاحظته وخبراته بسوق المال، لما له من أهمية بالغة للرقى بصناعة سمسرة الأوراق المالية بالسوق المصرية.



وعدَّد العزب بنود برنامجه الانتخابى، الذى يسعى لتحقيقه بشكل متوازن، بداية من محاولات استعادة الدور التاريخى للبورصة، من خلال تحسين الصورة الذهنية للبورصة، وإيضاح دورها المهم؛ كونها ليست مائدة للتلاعبات والمضاربات الوهمية على الأسهم، وإنما تملك دورًا تمويليًا للشركات العاملة فى السوق المحلية.



وأضاف العزب أنه يركز على تبسيط وتخفيف إجراءات قيد الشركات الجديدة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، والعمل على التسويق الخارجى للبورصة لجذب شرائح جديدة من المؤسسات المالية الأجنبية.



وأشار إلى أنه سيحاول إيجاد آلية دورية لخدمة التواصل الفورى بين هيئة الرقابة المالية والبورصة من جانب، وشركات الأوراق المالية لتلافى حدوث المشكلات، بدلًا من البحث عن حل لها، مقترحاً إلغاء عقوبة حظر استفادة شركات السمسرة من خدمات البورصة، حال المخالفة والاكتفاء بغرامة مالية، شريطة ألا يسبب استمرار استفادة الشركة أى أضرار للسوق.



وأضاف أنه يستهدف تنشيط سوق السندات؛ لكونها أحد أهم أدوات تمويل المشروعات الكبرى، وتفعيل إصدار الصكوك، ما يتيح مشاركة مجتمعية أوسع فى عمليات التمويل، ويتيح فرصًا استثمارية وتمويلية أكثر للشركات، بجانب الاستمرار، فى إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوفير مناخ ملائم للشركات لتمويل مشروعاتها.



وأشار إلى أن بورصة النيل تقتنص محورًا مهمًّا من برنامجه، من خلال العمل على تنشيط التداول بها.



كما يخطط للعمل على تحديث الأجندة التشريعية لسوق المال، بما يتواكب مع متطلبات النمو والتطوير المستمر لآليات العمل بالبورصة، مشيرًا إلى أن قانون سوق المال مؤخرًا شهد بعض التعديلات، إلا أنه بحاجة لنظرة شاملة.

ويشغل سامح العزب، منصب العضو المنتدب بشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، كما حصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1994.



نظمى يسعى لزيادة عمق السوق واستعادة المستثمر طويل الأجل



«اهتمامات وأهداف متعددة»؛ عنوان لرؤية «سليمان نظمي» أحد المنافسين على مقعد عضوية مجلس إدارة البورصة عن شركات السمسرة، ودارت تلك الأهداف بين بورصة السلع، والطروحات، واستعادة المتعاملين الأفراد مرة أخرى.

سليمان نظمى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة الأهرام للسمسرة، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية الحالى، الحاصل على بكالوريوس الزراعة بجامعة عين شمس.



قال نظمى، إن مجلس إدارة البورصة الحالى نجح فى إنجاز ملفات مهمة خلال الدورة التى تنتهى عقب أيام قليلة، منها إصدار الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب، وإعداد قواعد «الصفقات ذات الحجم الكبير»، وإدخال آليات جديدة مثل صانع السوق، مع قيد وثائق صناديق المؤشرات بالبورصة.



وأضاف أن البورصة اتخذت عدة إجراءات من شأنها زيادة درجة الطمأنينة والأمان فى السوق، منها وقف أكواد المتلاعبين، وإصدار ضوابط التعامل على الأرصدة الراكدة.



واوضح أن هناك أهداف يجب على الجميع السعى لتحقيقها، منها استعادة المستثمر الفرد طويل الأجل، الذى وصفه أنه «أساس السوق»، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة العمليات فى السوق تؤدى إلى صعوبة تحقيق ذلك الهدف.

وتابع أن المستثمر أصبح مكبل بعوامل تؤدى إلى ارتفاع التكاليف منها ضريبة التوزيعات النقدية، والدمغة، ومصروفات الحفظ والإيداع.



وعلى صعيد الطروحات، أكد أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يضمن جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ومن ثم ارتفاع قيم التداولات، مشددًا على أن إدارة البورصة قدمت تسهيلات كثيرة فى تحسين قواعد القيد، والطرح بالبورصة خلال الفترة الماضية.



وشدد على ضرورة الحفاظ على شركات السمسرة، لا سيما فى ظل انخفاض حجم دخلها، مطالبًا بوضع منهجية واضحة للعمولات، وأنها لا تستطيع زيادة العمولات فى الوقت الذى ارتفعت فيه التكاليف الأخرى، لانخفاض عدد العملاء، ورغبتها فى الحفاظ عليهم.



وطالب نظمى، بضرورة إنهاء الحكومة لملف تنشيط السندات، وإتاحة حصة منها للتداول فى البورصة عبر شركات السمسرة، مؤكدًا أنها تساهم فى زيادة حجم السوق، ودخول شريحة كبيرة من المستثمرين إليه.



وأكد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة الأهرام للسمسرة، أن المجلس الجديد يكمل مسيرة نظيره السابق، فى تفعيل بورصة السلع والعقود، من خلال الدراسة الجيدة للمشروع الذى سيضيف الكثير وفق قوله للسوق المحلية.