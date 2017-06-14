وزارة المالية المصرية

أمنية إبراهيم:



صعد متوسط العائد على أذون الخزانة بالعملة الأمريكية أجل عام إلى %3.529، فى آخر عطاء طرحه البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، أمس أول الاثنين، بقيمة 650 مليون دولار.



وكشفت بيانات البنك المركزى، قبول «المالية» نحو 26 عرضاً مقدماً من البنوك للاكتتاب فى العطاء بقيمة 713.1 مليون دولار، من إجمالى العروض المقدمة البالغ عددها 31 عرضاً بقيمة 863.1 مليون دولار.



وبلغ أعلى عائد مقبول من البنك المركزى خلال عطاء الإثنين %3.530، وأقل عائد %3.489، بمتوسط سعر فائدة بلغ %3.529.



وعلى صعيد مستويات الفائدة المقدمة من قِبل البنوك، بلغ أعلى عائد %4.2، وأقل سعر %3.489، بمتوسط %3.627.



وارتفع العائد على أذون الخزانة بالعملة الأمريكية فى عطاء أمس الأول الإثنين، مقارنة بالعطاء السابق الذى تم طرحه 9 مايو الماضى، بقيمة مليار دولار، وجمع منه البنك المركزى نحو 1.210 مليار دولار لصالح وزارة المالية، بزيادة قيمتها 210 ملايين دولار على المبلغ المطلوب.



وبلغ متوسط الفائدة على الأذون فى عطاء مايو %3.488، إذ بلغ أعلى سعر عائد مقبول %3.489 وأقل سعر %3.440.



ويقوم البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، بشكل دورى بتجديد طروحات أذون الخزانة فى السوق المحلية بالعملات الأجنبية (بالدولار واليورو)، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 1.335 مليار دولار فى عطاء مايو، عبر 32 طلباً، قبل منها «المركزى» نحو 1.210 مليار جنيه عبر 29 عرضاً.



وطرح البنك المركزى أذون خزانة بالعملة الخضراء بواقع 3.45 مليار دولار، منذ بداية 2017، عبر 4 عطاءات، فيما أصدر 6 عطاءات أذون خزانة بالعملة الخضراء بقيمة 6.8 مليار دولار، خلال العام الماضى، بمتوسط عائد تراوح بين 3.2 و%3.7.



وقال البنك المركزى الأربعاء الماضى، إن إجمالى الدين العام المحلى صعد لمستوى 3.079 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى 2017/2016، مقابل 3.052 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.



وزاد بنحو 27 مليار جنيه خلال الربع الثالث، بينما ارتفع بمقدار 583 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، إذ بلغ فى مارس 2016 نحو 2.496 تريليون جنيه.