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بورصة وشركات
صعود محدود للبورصة بمستهل التعاملات
الأربعاء 14 يونيو 2017 11:02 ص
تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي
أخر الأخبار
تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي
مصطفى طلعت
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل محدود، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% إلى 13556.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% ليصل إلى 615.22 نقطة.
يشار إلى أن البورصة تمكنت من التحول للارتفاع، في نهاية جلسة أمس الثلاثاء، عقب هبوط متواصل لجلستين، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق عند مستوى 13531 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17% إلى مستوى 614.16 نقطة.
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