مستخلصي الإسكندرية تطالب الجمارك بتوحيد الإجراءات بالموانئ

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

معتز محمود:



طالبت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الجمارك بالعمل على توحيد الإجراءات الجمركية المتبعة فى الموانئ المختلفة، مؤكدة أنه لا مبرر لهذه الاختلافات فى ظل ثبات القانون واللوائح المتعلقة بتنفيذه.



وحذرعدد من الأعضاء - خلال اجتماع الشعبة - من خطورة استمرار التفاوت فى الإجراءات والتقديرات من ميناء لآخر، والذى قد ينتج عنه بعض الممارسات السلبية ، مما يضر بالعمل الجمركى ويؤثر على حصيلة الدولة.



وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن اختلاف الإجراءات الجمركية المتبعة فى الموانئ باتت مشكلة مُلحة التى تؤثر على نشاط المستخلصين.



وأضاف أنه من غير المقبول، أن يتم سداد رسوم جمركية قدرها 18 ألف جنيه فى جمارك الإسكندرية عن رسالة لعب أطفال مستوردة من الخارج ، فى حين أن ذات الرسالة إذا خرجت من ميناء بورسعيد، فإن الرسوم الجمركية المفروضة عليها تكون 4500 جنيه فقط.



وشددّ على أنه برغم ذلك فإن الشعبة تسعى إلى علاقات جيدة مع القيادات الجمركية، بما يساعد على الرقى بالمهنة، والحصول على مطالب المستخلصين من خلال العلاقات الجيدة بالمسئولين.



وأشارإلى أن هناك اجتماعات تنسيقة يتم عقدها فى الفترة الحالية، مع ميناء الإسكندرية والجهات العاملة داخلها لتيسير التجارة.

ولفت إلى أن الشعبة ستشارك فى تلك الاجتماعات وستسعى إلى الوصول من خلالها لحل المشكلات ، ومناقشة إنشاء المنظومة الرقمية المتطورة، وسبل تقليل المستندات والإجراءات.



وبدوره، اعتبر خالد رمضان، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن عملية التهريب الجمركى التى يأخذها البعض ذريعة لتشديد الإجراءات لا تتم عبر طرف واحد كما يصور البعض ، لكنها تتم من خلال مثلث أضلاعه؛ مستورد لص، وموظف جمركى مرتش وفاسد، ومستخلص مزور.



وأضاف أنه لابد أن تتلاقى رغبات الثلاثة، حتى تتم عملية التهريب وتنجح ، لافتاً إلى أن البعض ينظر إلى المستخلص الجمركى فقط إنه المتسبب فى عملية التهريب.



وأكد مصطفى السيسى، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للشئون الجمركية والرقابية وعضو الشعبة، على أنه لابد من توحيد المعاملات الجمركية، والإجراءات على مستوى الموانئ، لافتاً إلى أن المستورد فى النهاية يبحث عن الإجراءات الأسهل ويتوجه إليها.



وأضاف أن تحسين السعر والضم الجزافى، هى إجراءات يتم اتخاذها لزيادة الحصيلة ، لافتاً إلى أننا نسعى إلى التواصل مع قيادات المصلحة فى جو هادئ لتوحيد المعاملات مع الالتزام بالاتفاقيات.



وأشارعدد من من المستخلصين وأعضاء الشعبة، إلى أنهم يفقدون عملاءهم الذين يفضلون الشحن على موانئ أخرى بخلاف الإسكندرية، نتيجة المعاملة التفضيلية التى يحصلون عليها، وانخفاض قيمة الرسوم الجمركية المقررة.



وأضافوا أن أحجام أعمالهم تتضاءل فى الإسكندرية، نتيجة ارتفاع نسبة الضم على الفواتير، وتحسين السعر بموانى الإسكندرية، فقط دون غيرها، مما أدى إلى تهديد المستوردين بالعزوف عن العمل بها، والذهاب لميناء بورسعيد والسخنة، التى تقوم بقبول أسعارهم الأقل من الإسكندرية، وكذلك عرقلة العمل واختلاف تطبيق البنود والعروض بالإسكندرية.



وأكد جابر مختار، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه سيتم التواصل مع المسئولين والقيادات الجمركية سريعا، لتوحيد الأسعار والبنود بالموانئ المصرية، وتوصيل مطالب المستخلصين فى تلك المشكلة.