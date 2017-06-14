جمعية التعاوني تؤمن على قروض سيدات أعمال أسيوط

محافظة أسيوط

مروة عبد النبي:



وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى عقد تأمين مخاطر عدم السداد للقروض التى تتيحها جمعية سيدات أعمال أسيوط.



وقال أنور ذكرى العضو المنتدب لجمعية التأمين التعاونى أن شركته ستؤمن على محفظة تصل إلى 40 مليون جنيه تمثل قروضاً تتيحها جمعية سيدات أعمال أسيوط بشكل مباشر للمشروعات الصغيرة ، بداية من الشهر الجارى.



وذكر أن تلك القروض تتيحها الجمعية لصالح أنشطة الإنتاج الحيوانى – التسمين والأعلاف وتحصين الماشية- أو الزراعى أو تربية الدواجن وغيرها، علاوة على إمكانية الإقراض الجماعى لعدد من السيدات فى حالة رغبتهن فى عمل مشروع مشترك.



وأشار إلى أن جمعية «سيدات أعمال أسيوط» تستهدف تفعيل دور المرأة المعيلة فى المجتمع، خاصة الفقيرة، ومساعدتها على زيادة دخلها عن طريق البدء فى مشروعات صغيرة تترواح تكلفتها من 1000 حتى 10 آلاف جنيه للمشروع، وذلك لتوسيع دائرة استفادة السيدات فى كل محافظات الجمهورية.



وأشار ذكرى إلى أن مجلس إدارة «أعمال أسيوط» يضم جهازًا تنفيذيًا به كوادر مدربة على أعلى مستوى فى الإدارة، لمتابعة وتنفيذ المشروعات بعناية لضمان نجاح المشروعات التى يتم إقراضها ومساعدتها فنيا فى حالة الاحتياج لذلك.



وفى سياق متصل، قال أنور ذكرى إن «جمعية التعاونى» جددت عقد الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين بقيمة 13.5 مليون جنيه.



وأشار إلى أن المشروعات التى تمولها لها أبعاد خيرية لصالح المرأة المعيلة وذلك للحد من الفقر علاوة على دعم هذه الفئات من خلال المعارض الداخلية والخارجية.



ولفت إلى أن الجمعية بدأت منذ فترة الاهتمام بمحافظات الصعيد من خلال افتتاح فرعين بالمنيا وأسيوط، علاوة على فرع سوهاج قبل شهرين، وهو الثالث فى الصعيد، والعاشر على مستوى الجمهورية.



أكد أن «جمعية التعاونى» بعد التوسعات التى أجرتها فى الآونة الأخيرة دشنت إدارة خاصة للتأمين متناهى الصغر، ونظام تكنولوجى جديد مما شجعها على تعديل الخطة المستهدفة لها من حصيلة الأقساط التأمينية إلى 125 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه.