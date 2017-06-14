الحكومة تمنح 70 شركة زراعية شهادة تصدير الحاصلات جلوبال جاب

الحاصلات الزراعية

الصاوي أحمد:



ارتفع عدد الشركات الزراعية التى منحتها الحكومة شهادة Global Gap بواقع 70 شركة خلال شهر واحد، ليقفز من 120 شركة فى منتصف مايو الماضى إلى 190 حاليا.



وتضمن شهادة "الجلوبال جاب"، المعترف بها دوليا، تصدير المنتجات والحاصلات الزراعية طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، لتلافى حدوث أى مشكلات أو توقف فى التصدير لدول الاتحاد الأوروبى والخليج.



واستحدثت وزارتا الزراعة والتجارة تلك الآلية بعد أن شهدت الفترة الماضية وقف العديد من الدول استقبال بعض المحاصيل الزراعية المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، مثل الكويت مع محاصيل الخس والجوافة، والسعودية مع الفلفل، وكذلك السودان التى فرضت حظرا على كافة المحاصيل الزراعية المصرية.



وأكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية «هيا» التى تتبع وزارة الزراعة، وتضم شركات عاملة فى تصدير المحاصيل، أنه حتى الآن تم تطبيق العمل بالشهادة الجديدة على 3 محاصيل زراعية، بدأت بالعنب الموسم الحالى، وتمت إضافة محصولى الفراولة والفلفل اللذين شهدا خللا فى معدلات تصديرهما فى السعودية والإمارات، بسبب متبقيات المبيدات غير المسموح بها، لذلك تم الإسراع فى تطبيق المعايير الجديدة عليها.



وتقع غالبية المزارع والشركات التى حصلت على تلك الشهادة فى النوبارية ومنخفض القطارة، وتضمن شهادة الاعتماد الدولى Global Gap، الممارسات الزراعية الجيدة فى كل ما يتعلق بالزراعة، مثل المبيدات، والتسميد، والنظافة، والعمالة، وغيرها.



وأكد حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، أنه جارٍ اعتماد بعض المزارع للتصدير فى الأقصر، والصعيد، والظهير الصحراوى، والوادى الجديد.



وعن تطور الصادرات الزراعية، قال الحناوى: «التصدير ارتفع من حيث الكم بنسبة 10 % خلال الموسم الحالى – الذى قارب على الانتهاء -مقارنة بالموسم الماضى، ولا يوجد تراجع فى الصادرات لدول الخليج، باستثناء بعض الأصناف المعدودة، هى الفلفل للسعودية، والخس والجوافة للكويت، ولكن تم تعويض ذلك فى محصولى البطاطس والموالح".



وصدرت مصر 3.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية خلال 2016 بقيمة 2.1 مليار دولار، وبإضافة التصنيع الزراعى تصل قيمة الصادرات إلى 4.8 مليار دولار.



ولفت الحناوى إلى أن تصدير العنب إلى أوروبا بدأ من مزارع توشكى وشرق العوينات، عبر الشحن الجوى بداية الموسم.



وتصدر مصر 91 سلعة زراعية إلى 143 دولة، وتعد أكبر دولة فى العالم مصدرة للبرتقال الطازج بكمية وصلت إلى نحو 1.4 مليون طن بقيمة نصف مليار دولار خلال الموسم التصديرى الأخير 2015/2016.



بدء تطبيقها على العنب والفراولة والفلفل.. ورئيس اتحاد المنتجين: زيادة 10 % فى صادرات الموسم الحالى

