هيل آند نولتون تقود حملة علاقات عامة لصالح الاستثمار

وزارة الاستثمار

أحمد عاشور:



تعاقدت وزارة الاستثمار مع شركة «هيل آند نولتون» العالمية لتولى حملة علاقات عامة فى الأسواق العالمية حتى نهاية العام.



وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المصادر أن الشركة بدأت الحملة منذ عدة أسابيع، ونظمت بالتعاون مع الوزارة عدة لقاءات خارجية مهمة بين مستثمرين والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.



واستعانت الحكومة فى وقت سابق بـ«هيل آند نولتون» فتعاقدت معها وزارة السياحة فى 2014 لتنظيم حملة علاقات عامة وحملة ترويجية لمدة 6 أشهر فى الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقامت بالمشاركة فى تنظيم مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ عام 2015.



وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، أعلنا عن نيتهما التعاقد مع الشركة إلا أنهما رحلا عن الوزارة قبل إتمام الاتفاق.



وتعد «هيل آند نولتون» إحدى شركات استشارات الاتصالات، وتتخذ من «نيويورك» مقرًا رئيسيًا لها، ولديها 79 مكتبًا فى 44 بلدًا ، فضلاً عن شبكة واسعة من الشركاء.



وفى سياق متصل، علمت «المال» أن «الاستثمار» تعاقدت مع وكالة «طارق نور» لتولى حملة للتوعية بأهمية الاستثمار فى وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والورقية على أن يستمر التعاقد لنهاية العام.



وتسعى «الاستثمار» إلى شرح الإجراءات الإصلاحية التى نص عليها قانون الاستثمار الجديد، وخطتها لزيادة معدلات تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر وحل مشكلات المستثمرين.