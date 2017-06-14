الإداري يلغي قرار الحكومة بقصر شراء الأقطان على القابضة للغزل

تجميع الأقطان

دعاء حسنى:



قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة السبت الماضى بإلغاء قرار الحكومة بقصر شراء الأقطان على الشركة القابضة للغزل والنسيج وتوليها توزيع الدعم على المزارعين لموسم 2016/2015، وقضت بأحقية كل التجار فى جمع المحصول من المزارعين.



وأقيمت الدعوى أمام القضاء الإدارى منذ 3 سنوات ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والاستثمار والمالية من قبل 7 شركات تعمل بتجارة الأقطان، ويمثلها أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة لتجارة الأقطان، وعبد العزيز عبد البديع وعلى أبو مضاوى وسيد درويش وآخرون من رؤساء شركات تعمل بالنشاط.



وكانت الحكومة كلفت الشركة القابضة للغزل بشراء القطن من المزارعين عام 2015، بعد اعتراض الشركات الخاصة بالسوق الحرة على الشراء بأسعار حددتها وزارة الزراعة عند 1400 جنيه لقنطار الإكثار، و1250 جنيهًا لقنطار الأقطان التجارية.



وخصصت الحكومة فى 2015، دعما قدره 300 مليون جنيه لشراء «القابضة» للأقطان التجارية بسعر 1100 جنيه للقنطار من أصناف وجه قبلى، و1250 جنيها لأصناف وجه بحرى، وكلفت الحكومة الشركة بتوزيع الدعم على المزارعين عبر الجمعيات التعاونية.



وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكم صدر بعد 3 سنوات من نظر الدعوى، مضيفا أن الحكم سيمكن التجار من منع تدخل الحكومة بقرارات تحد من حرية تجارة القطن، أو إصدار قرارات تتيح ممارسة أى من الشركات العاملة بالسوق سواء حكومية أو خاصة لأعمال احتكارية، وإن كانت تحت مسمى المصلحة العامة.



وأضاف عياد أن الشركات العاملة فى تجارة الأقطان تعرضت لخسائر كبيرة خلال الموسم التسويقى الماضى، بعد قصر عمليات شراء القطن من المزارعين على الشركة القابضة للغزل، بما يخالف قوانين تجارة القطن.



وكشف محمد سردينة، محامى الشركات التى اختصمت الحكومة، أن العديد من شركات تجارة الأقطان المقيدة لدى لجنة تجارة القطن، والتى يتجاوز عددها 280 شركة، يحق لها بموجب هذا الحكم القضائى مطالبة الحكومة بتعويضات تقترب من 500 مليون جنيه، مقابل الخسائر الكبيرة التى تعرضت خلال الموسم التسويقى الماضى.



وقال سردينة إن صحيفة الدعوى استندت إلى أن قرار الحكومة مخالف لقانون تحرير تجارة القطن بالداخل لسنة 1994، حيث تجاهل المادة الأولى منه، والتى تنص على ان للتاجر شراء وبيع الأقطان فى اى مرحلة من زراعته طبقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما أن القرار خالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لسنة 2005، ومنع شركات الأقطان الخاصة من القيام بدورها فى العملية التسويقية.



وقالت سوسن وهبة، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للأقطان، التابعة للشركة القابضة للغزل، إن قرار الحكومة بتكليفة «القابضة» بشراء الأقطان من المزارعين لموسم 2016/2015، كان بسبب رفض لجنة تنظيم تجارة القطن فتح حلقات التسويق لجمع المحصول من المزارعين، فضلًا عن عزوف شركات الأقطان الخاصة عن الشراء.



وقالت إن القطن خلال الموسم الماضي كان غير مطابق للمواصفات بسبب سوء البذرة الموزعة علي المزارعين، وجاء قرار الحكومة لإنقاذهم من تلف المحصول.



وأضافت أن «القابضة» والشركات التابعة لها تحملت شراء الأقطان من المزارعين رغم انخفاض العائد من بيعه، كما عرض أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل، علي شركات القطاع الخاص حينها شراء الأقطان ولكنها رفضت.

ويتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج أكثر من 30 شركة غزل ونسيج وملابس، منها 9 شركات تعمل في مجال تجارة وتصدير وكبس الأقطان.



وأوضحت وهبة أن تكليف أن تكليف الحكومة لـ«القابضة» بتولي توزيع الدعم علي المزارعين خلال الموسم الماضي، كان لتلافي عدم حصول الفلاحين علي مستحقاتهم من دعم المحصول وهو ما حدث في الموسم الأسبق 2015/2014 وتضرر العديد من المزارعين من ذلك.



وكانت الدولة قد أقرت دعمًا قدره 525 مليون جنيه للقطن خلال الموسم التسويقي 2015/2014، وأعلن الرئيس السيسي حينها أن الدعم سيصرف بواقع 1400 جنيه للمزارعين عن كل فدان قطن.