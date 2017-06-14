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نتنياهو: لا نريد مواجهة عسكرية مع حماس
الأربعاء 14 يونيو 2017 03:21 ص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية إذا إحتفظت برئاسة الحكومة
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نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية إذا إحتفظت برئاسة الحكومة
وكالات:
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لا يرغب بـ«التصعيد» العسكري مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، رغم قرار حكومته تخفيض إمداد القطاع الفقير بالكهرباء.
وأثار الإعلان عن هذا الإجراء الاثنين مخاوف وتحذيرات من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين قوات الاحتلال الاسرائيلى وحركة حماس.
وقال نتنياهو في تصريحات بثتها الإذاعة العامة الإسرائيلية إن «إسرائيل غير معنية بالتصعيد وكل تفسير آخر هو عبارة عن تفسير خاطئ».
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