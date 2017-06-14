نتنياهو: لا نريد مواجهة عسكرية مع حماس

وكالات:





قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لا يرغب بـ«التصعيد» العسكري مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، رغم قرار حكومته تخفيض إمداد القطاع الفقير بالكهرباء.





وأثار الإعلان عن هذا الإجراء الاثنين مخاوف وتحذيرات من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين قوات الاحتلال الاسرائيلى وحركة حماس.



