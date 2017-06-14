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سيـــاســة
نتائج لقاء السيسي برؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية
الأربعاء 14 يونيو 2017 01:23 ص
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الوطنية للإعلام ناقشت تقرير رصد العرض الرمضانى بشاشات الهيئة والمشكلات التى تواجه العمل
تشكيل خمس لجان لمتابعة الإصلاح المالي والإداري والهندسي والمحتوى الإعلامي
رحاب صبحى
عقدت الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعها، أمس الثلاثاء، برئاسة حسين زين، رئيس الهيئة وبحضور أعضاء المجلس، لاستكمال المناقشات حول سير العمل بقطاعات الهيئة وتفعيل آلياته، وبحث ومناقشة المشكلات التى تواجه العمل والعاملين والسعى لحلّها بأسرع وقت ممكن، حيث تم تشكيل اللجان الخاصة بمتابعة الإصلاح المالي والإداري والهندسي والمحتوى الإعلامي والبنية الأساسية.
واستعرض حسين زين نتائج لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية ورؤية القيادة السياسية حول دور الإعلام الوطنى، والتى ارتكزت على عدة نقاط وأولويات سيتم العمل عليها بشكل متواصل، وعلى رأس هذه الأولويات ضمان حرية الكلمة المسئولة والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية وتعزيز روح الانتماء للوطن والتسامح وقبول الآخر، وحث مختلف وسائل الإعلام على اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها دوليًّا فى سبيل تحقيق هذه الأهداف.
وفى إطار متابعة المجلس خريطة العرض الرمضانى على إذاعات وشاشات الهيئة قال حسين زين إن المجلس ناقش تقرير رصد الأداء الإعلامي الذي أعدّه المرصد التابع للهيئة، وتتضمن أداء الإذاعات والقنوات، خلال النصف الأول من شهر رمضان، كما تم مناقشة ما يتم عرضه على شاشات وإذاعات الهيئة من برامج ودراما ترضى الذوق العام وتتفق وتقاليد مجتمعنا المصرى الأصيل بعيدًا عن الإسفاف وتأكيدًا لذلك وحفاظًا على الأسرة المصرية كانت الهيئة هى أول من وضع تنويهات تحذيرية على شاشاتها، وهو ما أثنى عليه المجلس، موجهًا الشكر والتحية لكل من شارك وبذل الجهد بخريطة العرض الرمضانى.
وفى نهاية الاجتماع وجّه المجلس الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والحكومة المصرية على دعم الإعلام الوطنى لاستعادة مكانته التى تليق بالوطن وبالمواطن، وأكد زين أن أبناء الهيئة ومجلس إدارتها يتعهدون ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذه الثقة والعمل على تحقيق كل أهداف الإصلاح والتطوير فى إطار المبادئ والمعايير المهنية التى أكدها الرئيس فى اجتماعه برؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية.
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