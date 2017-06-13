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أسواق عربية
أبو ظبي يقود مكاسب 6 بورصات.. وهبوط الدوحة والرياض
الثلاثاء 13 يونيو 2017 09:38 م
البورصة 3
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البورصة 3
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسب متواضعة بقيادة أبو ظبى، وهبط مؤشرا بورصتى الدوحة والرياض، بينما استقر مؤشر بورصة مسقط دون تغيير عند 5314 نقطة.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر العام لسوق مال أبو ظبي ارتفع بحوالى 0.6% ليتقدم إلى 4538 نقطة؛ بفضل سهم شركة دانة غاز الذى قفز سعره بالحد الأقصى اليومي البالغ 15% في أقوى تداول منذ 3 سنوات، ليصل إلى 0.69 درهم، ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.
وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.4% ليسجل 3442 نقطة مع صعود سعر سهم إعمار العقارية 1% ليضيف إلى مكاسبه التي حققها بعد إعلان الشركة، الأسبوع الماضي، عن خطط لفصل أنشطتها العقارية المحلية، وكذلك مؤشر بورصة البحرين كسب نفس النسبة ليرتفع إلى 1327 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.3% ليزداد إلى 13531 نقطة، بينما تقدَّم مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 6777 نقطة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4%، لكنه ظل أكثر استقرارًا مما كان، عندما أعلنت العقوبات، الأسبوع الماضي، وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في المنطقة، بحوالى 1.3%، وكذلك بقية المصارف القطَرية الأخرى تعرضت لخسائر بسبب المخاوف من صعوبة حصولها على تمويل أجنبي نتيجة مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية فرضتها السعودية وحلفاء لها، غير أن أسهم بنوك أخرى صمدت مع صعود سهم بنك الدوحة 0.2%.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03% ليستقر عند 6821 نقطة، وسط تعاملات هزيلة، لكن سهم اتحاد الخليج للتأمين التعاوني قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%، بعد أن قالت الشركة إنها قلّصت خسائرها المتراكمة إلى 20% من رأس المال انخفاضًا من 33.5%.
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